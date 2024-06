Comunali a Caraglio, l'appello al voto della candidata sindaca Paola Falco [VIDEO]

Mancano ormai poche ore al voto anche a Caraglio, che dovrà eleggere il nuovo sindaco e Consiglio comunale.





Sabato e domenica i caragliesi oltre a scegliere i propri rappresentanti in Regione (scheda verde) e in Europa (scheda gialla), potranno esprimere la propria preferenza sulla scheda azzurra.



Buona parte dell'Amministrazione uscente si è ricandidata a sostegno dell'altrettanto uscente sindaca Paola Falco, insegnante in pensione.



Dietro alla sua ricandidatura c'è la voglia di riconfermare il senso del dovere e di responsabilità nei confronti dei cittadini e a conferma della bontà delle scelte amministrative di questi ultimi cinque anni, tra cui l'avvio dell'importante progetto legato al polo scolastico, che si desidera poter inaugurare.



Un comune spirito di continuità ha portato i dodici candidati consiglieri con la lista civica “Per la tua città Caraglio” a presentarsi a questa tornata elettorale, con determinazione, coraggio e ancora tanta voglia di fare, convinti di aver tanto da dare per il futuro di Caraglio.



Guarda qui il video:



Paola Falco sostenuta da una squadra che le ha dimostrato ampia, non nasconde le difficoltà affrontate nel precedente mandato anche con gli avversari a questa tornata elettorale, ma le soddisfazioni hanno comunque superato le criticità. “spiega nella sua lettera di candidatura arrivata nelle buche dei residentiOra Falco pensa al: “”.