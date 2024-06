Enzo Garnerone si ricandida a sindaco di Cervasca: "Abbiamo lavorato tanto e siamo pronti a continuare a farlo" [VIDEO]

Enzo Garnerone, ormai prossimo al termine suo primo mandato da sindaco, ci riprova. E' candidato alla carica di primo cittadino con la lista civica "Il comune dei cittadini", alla guida di un gruppo che conta esperienza, con buona parte della squadra uscente al suo fianco, e alcune novità.

Garnerone fa un bilancio dei primi cinque anni, del grande lavoro e delle difficoltà, che non sono mancate, tra pandemia e crollo parziale del tetto della casa di riposo del paese. "Ma siamo andati avanti e ce l'abbiamo fatta, sempre uniti", evidenzia.

Opere pubbliche, attenzione al sociale, eventi e manifestazioni. Ora il grande progetto di un nuovo sentiero in paese, verso l'area del'anfiteatro, della sala multimediale e dell'asilo nido, che sarà probabilmente in funzione già dall'inizio del prossimo anno. Venti posti, per rispondere alle richieste di un territorio dove vivono tante giovani famiglie.

Un paese dove si sta bene, grazie ad un tessuto sociale sano e attivo e un territorio ricco di bellezze, come mostra il video promozionale realizzato dal Comune

Qui il suo appello al voto