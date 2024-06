Domenica a Saluzzo torna il MercAntico

Domenica 9 giugno torna a Saluzzo il tradizionale appuntamento con il MercAntico: il mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato che si muove tra indoor, piazze e strade del centro cittadino.

Come location sono confermate: ala di ferro, via Ludovico II, Corso Italia e il rialzo di Piazza Garibaldi. Quest’ultimo rappresenterà una finestra sul mondo dell’artigianato con espositori che realizzano a mano oggetti di vario genere, dalla cura della persona all’arredamento per la casa, e composti da materiali differenti, tra cui legno, stoffa e ceramica. Il resto del mercatino verterà sull’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con oltre 80 bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili.

Dopo la pausa estiva, saranno ancora due le date del calendario annuale del MercAntico di Saluzzo: domenica 13 ottobre e domenica 10 novembre, sempre nel centro cittadino.