Una strada di ferro e di seta: spettacolo finale dei Laboratori di Teatro e di Fotografia dell’”Arimondi-Eula”

L’anno scolastico sta volgendo al termine e presso l’Istituto “Arimondi-Eula” è tempo di saggi finali. Giovedì 30 maggio presso l’ala mercatale di Racconigi e mercoledì 5 giugno presso il teatro “Milanollo” gli studenti di Racconigi e del tecnico di Savigliano che hanno partecipato ai laboratori di fotografia e di teatro finanziati con un Bando della Fondazione CRC dal titolo “Educazione alla bellezza” hanno presentato l’ attività svolta. Lo spettacolo, dal titolo “Una strada di ferro e di seta”, ha ripercorso la storia di due realtà fortemente radicate sul territorio, quella dell’industria ferroviaria a Savigliano e quella dell’attività serica a Racconigi.

I giovani attori sono stati diretti dai registi Marco Mucaria e Simone Morero dell’ associazione “Voci Erranti”. Coinvolgenti ed emozionanti i testi, frutto spesso di riflessioni e suggestioni degli stessi ragazzi protagonisti, che hanno avuto come filo conduttore il viaggio, in senso geografico ma soprattutto metaforico: per gli studenti il filo di seta e il binario del treno sono diventati l’occasione per riflettere su ciò che unisce e fa crescere dal punto di vista culturale e personale. Durante le serate sono stati proiettati anche i filmati degli scatti degli studenti fotografi che, sotto la guida di esperti del circolo saviglianese “Imago”, hanno immortalato luoghi e personaggi racconigesi e saviglianesi legati alla seta e al treno.

La fotografia e il teatro, da sempre presenti nella offerta formativa dell’Istituto, hanno dunque rappresentato una preziosa occasione non solo per stimolare le doti espressive e la creatività dei singoli e del gruppo, ma anche per sviluppare capacità critiche e di riflessione sulla complessità del mondo in cui viviamo.

Complimenti a tutti i protagonisti di queste entusiasmanti serate!