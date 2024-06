A Montà inaugurata la nuova pedonalizzazione in piazza Vittorio Veneto

Giovedì 6 giugno è stata ufficialmente inaugurata a Montà la pedonalizzazione di una parte di piazza Vittorio Veneto, in posizione prospiciente l’ingresso del museo del tartufo.

I lavori hanno permesso di creare uno spazio in cui sono stati installati alcuni giochi per i bambini, con adeguata pavimentazione anti-trauma, allargamento e rifacimento di parte delle aiuole con piantumazione di essenze tartufigene, manutenzione del piccolo fabbricato esistente, posa di blocchi spartitraffico e rifacimento di parte della pavimentazione.

I lavori sono stati eseguiti in larga parte grazie a un prezioso contributo straordinario di euro 100.000, ricevuto in occasione del trentennale della Fondazione CRC, che il Comune ha poi integrato con una porzione di fondi propri.

Proprio per questa occasione è stata apposta una targa celebrativa dei “30 anni di progetti per la comunità” della Fondazione CRC e si è fatto il taglio del nastro alla presenza dell’Amministrazione comunale, della rappresentanza della Fondazione CRC con Mario Canova e Domenico Visca, del presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi, del geometra Massimiliano Morone, del personale comunale, dei progettisti e delle numerose imprese che hanno lavorato all’opera.

L’area diventerà dunque un nuovo luogo di ritrovo e di socializzazione nel centro di Montà, uno spazio pedonale protetto molto ampio dove il verde è stato pensato focalizzando l’attenzione sul tartufo.

L’area giochi è molto utilizzata dai bambini e si va ad inserire nel quadro dei nuovi giochi che sono stati messi in opera: a partire dalla frazione San Vito, nell’area del circolo ACLI, ad inizio anno e ai giochi che sono stati ordinati per la frazione San Rocco da posizionare accanto alla chiesa parrocchiale. Unitamente ai giochi della borgata Rolandi, Montà potrà godere di tanti spazi all’aria aperta per i più piccoli.