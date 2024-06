Grande festa e passaggio di cintura per i giovani del KODOKAN Judo di Cuneo

Sabato 8 giugno è stato un giorno speciale per i ragazzi del KODOKAN Judo di Cuneo. Hanno passato l'esame per il cambio di cintura, un momento importante per loro. La palestra era piena di emozione e tutti gli istruttori guardavano con attenzione.

La sera, per festeggiare, si sono ritrovati al ristorante La Pantalera di Passatore (Cuneo): erano più di 100 persone, tra ragazzi e genitori.

"È stato un anno ricco di soddisfazioni, con tante gare disputate, esperienze in nuove palestre, incontri e sfide con altri bambini. Tutti gli atleti hanno imparato nuove tecniche, sviluppato nuove abilità e migliorato le competenze motorie personali.

Le attività continuano ancora con il corso estivo Estate in judogi", che proseguirà fino a metà luglio. Un'occasione per continuare a divertirsi con il judo in un'atmosfera più informale e rilassata, stringendo nuovi legami e consolidando quelli già esistenti. Un'opportunità per stare insieme, giocare e imparare ancora di più su questo fantastico sport" queste le parole degli allenatori e di tutto lo staff del KODOKAN Cuneo.

Nuove cinture