"Non c’è mai niente a Saluzzo": presentati gli 86 eventi del calendario estivo 2025

"Non c’è mai niente a Saluzzo": ironizza il presidente della Fondazione Bertoni, Carlo Allemano.

"Il niente" si riempie di ottantasei appuntamenti, contenuti nel paniere di "Saluzzo Estate 2025", da metà maggio a settembre, fitto di eventi : musica e teatro, cinema all’aperto, mostre, sport, serate di animazioni e shopping, aperitivi musicali, giochi, laboratori pratici, artisti di fama e iniziative per tutte le età, giovani e famiglie.



Il calendario presentato ieri prenderà il via sabato 31 maggio con “Effetto Notte”, la prima Notte bianca della Granda, al suo ventennale. Una cifra tonda come quella di un’altra rassegna ormai storica “C’è Fermento”! al via il 19 giugno e alla sua quindicesima edizione.

Saluzzo Estate 2025 è frutto di un lavoro che vede impegnati in molti tra associazioni e privati: il CCN (Centro Commerciale Naturale), Fondazione Scuola Apm, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Associazione Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, Associazioni teatrali e musicali, coordinati dalla Fondazione Bertoni con il Comune.

A raccontare gli appuntamenti in calendario e ancora in progress Carlo Allemano e Alberto Dellacroce, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bertoni, alla presenza del sindaco Franco Demaria con la vicesindaca Francesca Neberti, l'assessore al commercio Bravo, il presidente del consiglio Andrea Momberto e i rappresentanti dei sodalizi che firmano il fitto calendario di proposte.





Due i festival con cui Saluzzo Estate collabora e che arriveranno con grandi ospiti del panorama internazionale: Attraverso Festival (Pablo Trincia, Maurizio Lastrico e Matteo Saudino “Barbasofia”) e Borgate dal Vivo che porterà Massimo Recalcati.

Tanti gli eventi nel borgo antico e a Villa Belvedere ( gestita dall'associazione Arte, terra e cielo) con il suo parco storico fresco di restyling a fare da protagonista insieme all'associazione Mu.sa. Il primo appuntamento è già sabato 24 maggio con l’inaugurazione della personale “Hic e Nuc” dell’artista francese Elzevir, curata da Lóránd Hegyi.

Ritorna, dopo le date 0, Freequence, il format ideato dal CCN e proposto nelle date del 6, 13, 27 giugno e 4 luglio: in città 9 postazioni musicali in contemporanea, live music e dj set con generi per tutti i gusti e 25 locali aderenti, tra musica, aperitivi tematici & drink.

Oltre a musica e arte ci sarà spazio per gusti e sapori del territorio, dal 19 giugno si apre l’attesissimo C’è Fermento 2025 con una selezione di birrifici italiani alla ex Caserma Musso curata, come da tradizione, da Francesco Nota e Luca Giaccone – a cui si uniranno cucine provenienti da tutta Italia.

<figure class="image"> </figure>Luglio sarà il mese del cinema all’aperto nei vari quartieri, di appuntamenti targati Suoni dalle Terre del Monviso e la stagione di Suoni dal Monviso 2025 che si apre venerdì 6 giugno in duomo con la Sinfonia n. 9 in Re Minore op. 125 di Beethoven per soli, coro ed orchestra.

No, non manca l'appuntamento con il sport che punta in alto e arriva 100 Miglia Monviso la gara che vuole promuovere il territorio e far vivere esperienze uniche. Lancia la sua quinta edizione: una tre giorni dal 18 al 20 luglio e una data di chiusura, il 24 agosto, in direzione del Re di pietra di 3.841 metri.

<figure class="image image_resized" style="width:98.86%;"> </figure>Ad agosto la Fondazione Scuola Apm - ricorda Alberto Dellacroce - continuerà il fortunatissimo percorso della Saluzzo Opera Academy, e associazioni culturali, Itur e i Musei organizzeranno bellissime serate nel borgo antico.

Il calendario completo degli appuntamenti di "Saluzzo Estate" è scaricabile dal sito www.fondazionebertoni.it

"Bisogna davvero essere miopi a dire che non si fa mai niente – ha ironizzato il presidente Carlo Allemano, davanti all’elenco di proposte annunciate che dal puzzle di “Start” si intrecciano con il calendario di “Saluzzo Estate”.

Start e l'arrivo dell'arte contemporanea

A chiudere Start ( in questo momento aperta con successo sulla mostra nazionale dell’Antiquariato in Castiglia) sarà sabato 31 maggio, la 30° edizione di Saluzzo Arte, con la 17ª edizione Saluzzo Contemporanea a cura della Fondazione Garuzzo, in collaborazione con Italian technology Hall of Fame. Alle 18 in piazza Buttini ex Tribunale, verrà presentata l’opera vincitrice della 47ª edizione del Premio Matteo Olivero by The Blank Contemporary Art e al Quartiere (ex caserma Musso) si inaugurerà la mostra “Saluzzo Arte Powered by Paratissima". A seguire la “Notte bianca dell’arte contemporanea” nell'ex Caserma Musso.

In centro "Saluzzo Estate" si aprirà con "Effetto Notte che sabato 31 maggio accenderà con la prima Notte Bianca della Granda e del Saluzzese: arti circensi e mito, gusto e musica, danze, locali aderenti aperti: tutto in un’unica notte a Saluzzo.