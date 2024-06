Chiara Masia vince la sfida a due per il municipio di Ceresole d’Alba

"Complimenti a Chiara Masia. Abbiamo lavorato per molti mesi, ma sicuramente dovevamo fare meglio. Devo ringraziare i miei candidati, oggi miei amici, per l'impegno, la costanza, il supporto. Ceresole ha bisogno di un buon governo e noi faremo la nostra parte".

Con queste parole il candidato Luis Cabases si è congratulato con la rivale Chiara Masia, che ha primeggiato nella sfida per la guida del municipio di Ceresole d’Alba, ottenendo 708 voti (il 62,49%). Il suo avversario si è fermato a 425 (37,51%). Aventi diritto al voto 1.763, affluenza del 66,82%. Il sindaco uscente era Franco Olocco, per dieci anni primo cittadino e per cinque vicesindaco.