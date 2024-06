Lorenzo Benzo è il nuovo sindaco di Perlo

Sarà Lorenzo Benzo il sindaco di Perlo per i prossimi cinque anni. Andrà a sostituire l'uscente Simona Rossotti.



Il candidato per la lista “Un passo avanti per tutti” ha ricevuto 46 voti, pari al 63,01% delle preferenze. Lo sfidante Davide Ferrero, “Perlo Nuova”, ha invece raccolto 27 voti (36,99%).

"Ringraziamo tutti i cittadini che con il loro voto ci hanno dato fiducia - commenta il neo primo cittadino Benzo - "Lavoreremo con il massimo impegno, in continuità con i progetti iniziati dall'amministrazione che ci ha preceduti. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare in sinergia con tutti i componenti del consiglio comunale e soprattutto con i perlesi".



A Perlo hanno votato 76 dei 276 elettori, dato che ha conferito un’affluenza generale alle urne del 27,54%. Tre le schede nulla.