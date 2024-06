Saluzzo sceglie la continuità: Franco Demaria è il nuovo sindaco [FOTO E VIDEO]

Il vicesindaco uscente Franco Demaria, a capo del gruppo di Insieme si può, è il nuovo sindaco di Saluzzo.

Ha vinto con una squadra composta da sei liste (Città Democratica, Città Futura, Polo Civico, Sinistra Saluzzese, Una Città da Amare e Uniti per Saluzzo) e 95 candidati, battendo gli sfidanti Giovanni Damiano, Renato Pagliero e Marco Piccat. Fra le città al voto in provincia, Saluzzo era quella con il maggior numero di contendenti per la fascia tricolore.

Quando mancano 2 sezioni, la percentuale di Demaria è al 55,03%, Damiano al 31,08%, Piccat al 10,39%, e Pagliero al 3,83%.