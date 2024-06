Viola ha scelto: la nuova sindaca è Romana Daniello

Sarà Romana Caterina Assunta Daniello la nuova sindaca di Viola per i prossimi cinque anni. Sostituirà l’uscente Danilo Donetta (“Indipendenti”).



La candidata della lista “Insieme per Viola – il nostro paese” è stata scelta con 191 voti favorevoli, pari al 74,90% delle preferenze. Renato Ferrua (“Uniti per Viola – Elezioni 2024”) ha invece raccolto 64 voti (25,10%).



A Viola hanno votato 261 elettori su 367, per un’affluenza generale alle urne del 71,12%. Si segnalano cinque schede nulle e una scheda bianca.