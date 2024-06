Al via le operazioni di pulizia della pavimentazione lungo i portici di Cuneo

Sono partite giovedì mattina all’alba - da piazza Galimberti - le operazioni di lavaggio e sanificazione della pavimentazione lungo i portici di Cuneo.

Il nuovo appalto della raccolta rifiuti urbani del CEC, aggiudicato dalla San Germano Spa (gruppo Iren), prevede lo spazzamento meccanizzato e manuale lungo le strade, prevede inoltre che siano effettuati quattro interventi all’anno lungo i portici, di modo da garantire il decoro urbano e tutelare l’immagine della città.

“Nell’assegnazione del nuovo appalto – spiega l’assessore all’Ambiente, Gianfranco Demichelis - si è deciso di implementare i passaggi lungo l’asse rettore, investendo su quello che è il biglietto da visita di Cuneo per chi arriva da fuori. In precedenza il lavaggio straordinario veniva effettuato due volte all’anno, ora abbiamo raddoppiato”.

La pulizia viene effettuata tramite l’utilizzo di attrezzature al 100% elettriche: un’idropulitrice o spazzatrice con uomo a terra per ammorbidire e staccare le macchie più resistenti, oltre a una lava-asciuga con effetto sanificante. Si richiede pertanto la collaborazione di tutte le attività che gravitano sui portici e dei proprietari degli stessi, sia per mantenere la pulizia costante dei portici (così come previsto dal regolamento di Polizia Urbana), sia per eventualmente liberare quanto possibile da ingombri le aree interessate. Si stima che l’intervento, iniziato nella mattinata del 6 giugno, possa essere completamente terminato in circa un mese.