Presentata la 44esima edizione della 'Festa di San Giovanni'

È stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte, assieme al presidente Marco Podestà ed alcuni consiglieri del Comitato San Giovanni Tradizioni Onegliesi, all’Assessore alla Cultura ed alle Manifestazioni Marcella Roggero, il programma completo della festa di San Giovanni, da sempre un momento particolarmente atteso, tanto da essere diventato l'argomento tra i più selezionati e condivisi sui social imperiesi degli ultimi giorni.

Il programma si presenta ricco di eventi di richiamo: teatro, musica dal vivo, mostre, eventi sportivi, spettacoli, folklore, shopping e altro ancora, per un evento che da sempre coincide con l’inizio dell’estate

La festa di San Giovanni, che giunge quest’anno alla sua 44esima edizione, in programma sulla banchina oceanica Aicardi, è nata per celebrare la ricorrenza del santo patrono di Oneglia, un appuntamento coinvolgente, cui la cittadinanza partecipa con trasporto ed affetto, consapevole dell’opportunità che la stessa Festa offre per vivere e condividere la città in maniera attiva e propositiva.

Lo sforzo messo in campo in questi anni dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi organizzatore della manifestazione, è stato notevole, ma gli ottimi risultati raggiunti in termini di partecipazione di pubblico sono stati decisamente gratificanti. L’obiettivo di quest’anno è pertanto quello di regalare alla cittadinanza una splendida 44esima edizione della Festa, ricca di novità, di eventi e di curiosità, dove il divertimento sarà protagonista assieme alla buona cucina, ma sempre all’insegna della tradizione e dello spettacolo.

Tradizione ed innovazione accompagnano infatti, anche quest’anno, il programma della manifestazione.

L’area spettacoli ospiterà un nutrito numero di proposte ed eventi di intrattenimento che spazieranno dalla danza ai concerti musicali, dal ballo libero alla musica live, dalle esibizioni sportive a quelle vocali, dalle presentazioni di libri, ai dibattiti, per arrivare al grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio che come ogni anno il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi regala alla popolazione, in programma nella serata di sabato 24 giugno.

Il ricco e vario programma di quest'anno vede protagoniste associazioni, professionisti, stakeholders del territorio intenti a promuovere questo splendido angolo di Liguria e, in particolar modo, la tradizione onegliese.

Insomma, un caleidoscopio di eventi che si auspica in grado di fungere da richiamo anche per quel mondo, quello dei turisti, che in questo particolare momento della stagione, hanno scelto Oneglia, Imperia e la Liguria per trascorrere le sospirate vacanze.

Grande attenzione da parte del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, viene riservata alla ristorazione. Saranno riproposti i piatti della tradizione culinaria del Ponente: lo stoccafisso all’Onegliese, i muscoli, la frittura di calamari, le acciughe fritte, il minestrone, il cundiun, le specialità delle carni, il particolare “pan fritu”, i vini del nostro entroterra e la birra artigianale.

Protagonisti dietro i fornelli saranno i cuochi volontari di Ineja Food brand nato con l’idea di promuovere il territorio di Imperia, tramite i suoi prodotti, i suoi profumi, i suoi sapori in una vetrina locale dove l’entroterra viene costantemente coinvolto. La qualificata ed affiatata squadra di chef proporrà, ogni sera un piatto doc: branda e zemin di pesce a rotazione.

Una curiosità: l’edizione numero 44 della Festa di San Giovanni coincide con la disputa degli Europei di Calcio. Per agevolare coloro che vorranno seguire le tre gare della Nazionale italiana programmate nel periodo della Festa, gli organizzatori hanno stabilito che l’operatività delle cucine verrà anticipata di almeno un’ora ciò per rendere possibile, cenare, gustando i piatti della tradizione e, di seguito, seguire in Tv i propri beniamini.

Alla presenza del Sindaco di Imperia, Claudio Scajola e delle massime autorità civili e militari, venerdì 14, presso la Banchina Oceanica Aicardi, alla radice del Molo Corto, è in programma la cerimonia di inaugurazione. Al tradizionale “Taglio del Nastro” sarà presente la Banda Folk Canta & Sciuscia di Sanremo.

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi è spesso coinvolto in iniziative sul territorio. All’interno del Comitato si respira uno straordinario senso di appartenenza, di comunità.

Il plotone dei volontari si rinnova e si espande di anno in anno. La riuscita della Festa di San Giovanni dipende in larga parte dall’affiatamento tra i vari reparti impegnati sul campo. La squadra che darà vita all’edizione numero 44 della Festa si è riunita l’altra sera per mettere a punto gli ultimi importanti meccanismi.

Questi i nomi dei responsabili delle varie attività: Marco Podestà (montaggi e strutture), Stefano Zerbone (responsabile mediterranea cucina), Mirco Marvaldi (tavoli e rifiuti), ⁠Mario Martino (vassoi, pani dolci), ⁠Massimiliano Pirrello (bar, caffè), ⁠Daniele Odasso (patatine), ⁠Carlotta Podestà (pomodori), ⁠Marcella Golizio (piatto giorno e minestrone), ⁠Gianpaolo Aicardi (cozze), ⁠Antonio Lentini (pasta), ⁠Marco Martini e Guido Marchese (stoccafisso), Davide Leone (frittura), Lara Pastorelli (acciughe), ⁠Emilio Mastrantonio (carni), ⁠Anna Boriasco (spettacoli), ⁠Anna Belfiore (pesca beneficenza), ⁠Antonio Corbeddu (sicurezza), ⁠Ettore Padovani (cambusa), ⁠Massimo ed Andrea Nalli (casse), ⁠Roberto Sbriscia (info point), Mirco Marvaldi (tenda cultura), Gianpaolo Cambiaso (riprese video), Marco Pesce (foto), Michele Cozzi ( comunicazione social), Paola Savella (Mercantineja).

Da non perdere

MERCANTINEJA

La grande fiera espositiva, giunta alla sua 16esima edizione, promossa dal Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ed organizzata da Espansione Eventi, accompagnerà i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni. Stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali che, da tempo raccolgono il consenso e l’apprezzamento di tanti visitatori.

LA PROCESSIONE

Lunedì 24 giugno, alle ore 17,30 i Vespri Solenni e Processione per le vie del centro storico di Oneglia, con la partecipazione del clero, del Vicariato, delle Confraternite e delle aggregazioni laicali, con le statue e le casse dei santi patroni ed i crocifissi

Tutti gli spettacoli proposti nell’ambito della Festa di San Giovanni sono ad ingresso gratuito.

Qui è possibile consultare il programma completo: https://we.tl/t-2iY17fNEka

Sarà possibile seguire la Festa di San Giovanni collegandosi ai vari social.

Sito web: www.ineja.it

Facebook: https://www.facebook.com/inejaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/ineja_official/

Telegram: https://t.me/inejaofficial

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comitato-san-giovanni-e-tradizioni-onegliesi/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@ineja.imperia

Pagina sito dedicata alla festa: www.ineja.it/ineja-2024/