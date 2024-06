Un Giorno sulla Terra: un concerto indimenticabile con l'Orchestra Ritmo Sinfonica FFM

"Un Giorno sulla Terra" è un viaggio sonoro che esplora vari aspetti del nostro mondo, dalla bellezza e preservazione della Terra all'ecologia, dalle diversità culturali ai diritti delle donne, dall'immigrazione alle problematiche sociali come l'abbandono familiare e i disturbi mentali. Ogni pezzo è un invito a riflettere e agire, a partire dalle potenti parole di Laura Pausini:

“Quante volte ci ho pensato su Il mio mondo sta cadendo giù ... Salvali anche tu”

Un Programma Ricco e Coinvolgente

Mattino: si apre con una riflessione sulla nostra visione del mondo e su come la distanza, sia fisica che temporale, ci permetta di vedere le cose con maggiore chiarezza. Un invito a comprendere meglio chi siamo e dove stiamo andando.

Mezzogiorno: Segue un tributo alla Madre Terra e alla sua connessione con tutto ciò che ci circonda. Un'esplorazione del legame tra ecologia e giustizia sociale, con brani che sottolineano l'importanza del lavoro e della solidarietà umana.

Pomeriggio: il viaggio continua con l'incontro dell'altro e la celebrazione della diversità. Un richiamo all'importanza delle relazioni e della comprensione reciproca, per creare un mondo più inclusivo e umano.

Sera: chiudiamo con un messaggio di speranza e determinazione. Anche quando le sfide sembrano insormontabili, la speranza e l'impegno possono portarci verso un futuro migliore.

Perché Partecipare?

Questo concerto non è solo un'esperienza musicale, ma un'opportunità per riflettere sul nostro ruolo nel mondo e su come possiamo contribuire a renderlo un posto migliore. Ogni nota, ogni melodia, è un passo verso la consapevolezza e l'azione.

Biglietti e informazioni

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e arricchente. Acquista i tuoi biglietti ora e unisciti a noi per "Un Giorno sulla Terra" con l'Orchestra Ritmo Sinfonica.

Per maggiori dettagli, visita il nostro sito web https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/un-giorno-sulla-terra-2/prenota o contatta 0172/60113

Data: 12 giugno – ore 21

Luogo: Auditorium Calvino Paglieri – Via Garibaldi, 5 - Fossano

Direttore e Arrangiatore: Lorenzo Subrizi