Cherasco, il consigliere più votato è l'ex assessore Umberto Ferrondi

Una sfida risicatissima a Cherasco, che ha consegnato le chiavi della città a Claudio Bogetti per appena 48 voti a scapito del primo cittadino uscente Carlo Davico (2519 a 2471). Il terzo sfidante, Roberto Germano, ha, invece, ricevuto 148 voti. Nelle preferenze della lista "Cherasco insieme" spiccano le 697 di Umberto Ferrondi, ex assessore di Davico prima che gli venissero ritirate le deleghe e decidesse di sostenere la candidatura di Bogetti, ex vicesindaco anche lui nella giunta Davico.

Le preferenze della "lista Cherasco, insieme” di Bogetti.



Stefania Allasia 167

Alessandro Bollano 298

Elisa Bottero 426

Matteo Costamagna 174

Mara Degiorgis 189

Agnese Dogliani 278

Umberto Ferrondi 697

Pietro Musso 100

Onofrio Nicosia 45

Livio Olivero 109

Marina Panero 66

Daniela Villano 80

Le preferenze della lista “La tua Cherasco” di Davico.



Massimo Rosso 263

Sergio Barbero 275

Andrea Biga 131

Giuseppe Bonura 371

Enrico Casavecchia 313

Patrizia Corradini 89

Lidia Fissore 260

Elisa Gaveglio 237

Linda Giuliano 110

Angelo Mangino 66

Graziano Rovella 114

Paola Trapani 20

Le preferenze della lista “Nuova Cherasco” di Germano

Elisa Cerone 4Domenico Panero 22Denise Negro 21Maria Scarcia 0Giuseppe Dompè 4Lorena Polonara 4Stefania Bagnis 8Alfonso Cerone 7Fabrizio Generali 3