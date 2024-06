Il voto nel Roero: tra riconferme, sorprese e risultati scontati

Nel Roero sono andati al voto 18 comuni per la rielezione del sindaco. In alcuni casi ci sono state delle sorprese, in altri delle riconferme, in altri risultati al fotofinish. Buona l’affluenza attestata al 68, 78%.

Nei due centri maggiori, Canale e Montà i risultati sono arrivati in tarda serata.

Enrico Faccenda ha ottenuto la netta riconferma per un terzo mandato a Canale con la lista “Canale del Pesco” grazie a 2.065 voti, corrispondenti al 72,48% delle preferenze. Marco Milano con lista “Cambia Canale” si è fermato a 784 voti 27,52%.

A Montà il nuovo sindaco sarà l’avvocato Gianluca Costa, candidato della lista “Noi per Montà” che ha ottenuto 1.388 voti, dunque il 54,47%. Battuta la sfidante Donatella Valsania della lista “Ci Siamo”, ferma a 1.027 voti, 42,53%.

Volti nuovi a Monteu Roero, Santa Vittoria d’Alba, Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Pocapaglia, Sanfrè e Sommariva Perno.

Paolo Rosso lista “Vivere Monteu” è il nuovo sindaco di Monteu Roero. Con 606 voti, 64,61% ha battuto Battista Marolo lista “Valorizziamo Monteu Roero”, che si è attestato a 332 voti per il 35,39%.

A Santa Vittoria d’Alba Adriana Maria Dellavalle lista “Insieme si può” ha vinto con 779 voti, il 54,10% e 7 seggi, davanti al sindaco uscente Giacomo Badellino, lista “Crescere Insieme” 442 voti, 30,69% e 2 seggi e a Bruno Montanaro lista “Progetto Santa Vittoria”, 219 voti, 15,21% e 1 seggio.

Un altro volto nuovo e giovane a Magliano Alfieri con Giulia Adriano. La sua lista “Viviamo Magliano Alfieri” ha ottenuto 706 voti raccolti, il 60,91%, contro i 453 pari al 39,09% di Piero Abellonio, lista “Innovazione Civica per Magliano Alfieri”.

Chiara Masia Collo sarà la nuova sindaca di Ceresole d’Alba. La lista “Ceresole nel Cuore” ha ottenuto 708 voti, il 62,49%, contro i 425, il 37,51% ottenuti da Luis Cabases lista “Evviva Ceresole”.

Stefano Rosso ha vinto di misura a Sommariva Perno con la lista “Viviamo Sommariva” raccogliendo 837 voti, il 51,63% rispetto al sindaco uscente Walter Cornero lista “Insieme per Sommariva” che si è fermato a 784 voti pari al 48,37%.

Roberto Testa è il nuovo sindaco di Pocapaglia. Con la lista “Ascoltiamo Pocapaglia” ha ottenuto 1.060 voti totali, per il 58,02% delle preferenze. Battuto Giuseppe Dacomo (767 voti, 41,98%) con la lista Uniti per Pocapaglia.

Infine a Sanfrè eletto sindaco Giuseppe Barberis, che con la sua lista ha ottenuto 891 voti, il 55,97% battendo lo sfidante Marco Francesco Bergesio che ha raccolto 701 voti pari al 44,03%

Un ritorno a Govone

Giampiero Novara ritorna per un quarto mandato a Govone. Ha vinto con la lista “Insieme per Govone” con il risicato margine di 6 voti: 565 a 559 rispetto a Pier Paolo Guelfo capolista di “Govone Uniti si può”. Le percentuali sono 42,67% e 42,22%. Stefania Serpentino della lista “Uniti per Govone” si è fermata a 200 voti (15,11%). I seggi sono così suddivisi: 7 a Novara, 2 a Guelfo, 1 a Serpentino.

I sindaci con avversario il quorum

Hanno battuto l’astensionismo e le schede nulle i rimanenti 8 sindaci del Roero.

Si riconfermano sindaci Simone Manzone a Guarene, Mauro Prino a Piobesi d’Alba, Alessandra Balbo a Corneliano d’Alba, Michele Lusso a Baldissero d’Alba.

Sono tutti e quattro vicesindaci che ottengono la fascia i rimanenti: Enrica Ponte a Priocca, Giulio Cortese a Castagnito, Enrico Marsaglia a Castellinaldo e Andrea Luigi Lanzone a Monticello d’Alba.