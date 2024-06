A scuola di astrofisica al liceo Pellico-Peano di Cuneo

Nei mesi da febbraio a maggio, al liceo “Pellico-Peano” di Cuneo si è svolto un corso di astrofisica che ha coinvolto una ventina di studenti. Questo corso promosso dall’insegnante di Fisica Professoressa Sara Viglietti e condotto dall’Astrofilo Roberto Bonamico ha visto arrivare al traguardo sette allievi, traguardo di tutto rispetto che ha avuto come epilogo la pubblicazione dei loro lavori sui bollettini scientifici del Minor Planet Center, con tanto di congratulazioni da parte del Dott. Binzel del MIT ed Editor dei lavori scientifici che pervengono all’MPC. Inoltre vi è pure stata la pubblicazione di una intervista ad alcuni di loro sulla prestigiosa rivista Sky&Night.

Il lavoro li ha visti impegnati in quattro lezioni teoriche di astrofisica ed in quattro lezioni specifiche sulla misura del tempo di rotazione degli asteroidi. Queste misure sono molto utili alla comunità scientifica per lo studio dei corpi minori del sistema solare. L’impegno è stato pesante, soprattutto perché sommato allo studio corrente già non di poco conto, ma l’entusiasmo ha avuto il sopravvento sulla fatica ed i risultati sono tangibili. Questi ragazzi possono dire di avere un paper scientifico che porta il loro nome al pari degli astronomi professionisti, e vi assicuro non è da tutti.

Nello specifico i gruppi di lavoro sono stati due così composti: Il primo con Team Leader Noemi Bramardi e Sofia Mascherpa e Alberto Raviola che hanno studiato l’asteroide “19633 Russjan” ed il secondo con Tean Leader Mathias Bodino, Samuele Ribotta, Micol Tomatis e Sofia Ghinamo che hanno studiato gli asteroidi “3704 Gaoshiqi” e “(16905) 1998 DT21”

A proposito dei loro articoli il Dott Binzel scrive testualmente: “However, the work of your students is exceptional and they deserve to see their results published at the soonest opportunity. I will personally navigate your manuscript for publication in MPB 51-3, to be released on or after June 21.

With congratulations to your students and their mentor.”

(…Tuttavia, il lavoro dei vostri studenti è eccezionale e meritano di vedere i loro risultati pubblicati al più presto. Io personalmente traghetterò il manoscritto per la pubblicazione in MPB 51-3, per essere rilasciato il o dopo il 21 giugno.

Congratulazioni ai tuoi studenti e al loro mentore.)

A questo punto la speranza è che qualcuno di loro possa intraprendere la via dello studio dell’astrofisica e quindi proseguire nel campo della ricerca portando nuova linfa e nuove idee che permettano al genere umano di andare avanti nella comprensione e nuove scoperte dell’universo.