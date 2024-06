Eros Demarchi riconfermato prosindaco di Castellar, l'ultimo ad essere eletto nel territorio

La comunità di Castellar, per il secondo mandato, avrà come prosindaco Eros Demarchi e sarà governata dal consiglio municipale di sei “consultori”.

Al seggio numero 18 lo scrutinio delle schede elettori ha portato all’elezione del prosindaco, l’unico in gara con l’unica lista “Viviamo Castellar” con il risultato di 148 voti.

Demarchi, 47 anni, geometra libero professionista, è stato prosindaco nei precedenti 5 anni dopo l’elezione del 2019, ed è stato anche l'ultimo sindaco di Castellar prima della fusione del Comune con Saluzzo, avvenuta il 1 gennaio del 2019.

Il prosindaco è stato l’ultimo a venire a conoscenza del risultato e ad essere eletto nel territorio.

Mentre a Saluzzo, già si brindava al nuovo primo cittadino Franco Demaria e ai voti di Mauro Calderoni, che gli aprivano le porte di Palazzo Lascaris a Torino, come consigliere regionale, Demarchi è rimasto in attesa della riconferma fino alle 4 del mattino di martedì 11 giugno, per il riconteggio di tutte le schede elettorali del seggio 18.

I castellaresi aventi diritto al voto erano 230, i votanti sono stati 192: il paese ha fatto registrare una delle affluenze maggiori d'Italia, con l'83% per cento ai seggi.

Sono state 11 le schede bianche, 33 le schede nulle.

“Sono felice di questa riconferma - parole del prosindcao - e per il fatto che la comunità ci ha sostenuto e ci dà possibilità di lavorare con massimo impegno per il bene di Castellar".

Nel consiglio municipale, che sarà convocato prima di quello saluzzese, ci saranno 6 “consultori”: Andrea Maiolo (20 preferenze),Emanuele Borretta (20), Piermario Demarchi (18); Quentin Ribard (8), Alessandro Rosso (7), Davide Borghino (6).

Il prosindaco Demarchi avrà diritto a partecipare alle giunte, commissioni, consigli comunali di Saluzzo. I “consultori” saranno invece invitati quando il consiglio della città del Marchesato, tratterà argomenti di Castellar.