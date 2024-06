VoXes a Cappella Ensemble: un viaggio musicale unico

Nato dall’offerta formativa della Fondazione Fossano Musica, questo gruppo di 18 talentuosi cantanti esplora un vasto repertorio che spazia dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione, il tutto senza l’accompagnamento di strumenti musicali.

Una Storia di Successi e Innovazione

Fondati nel 2005 grazie alla collaborazione tra i rinomati professionisti Andrea Figallo e Albert Hera, i VoXes si sono subito distinti nel panorama musicale italiano. Con un repertorio che include brani arrangiati appositamente per il gruppo, i VoXes hanno conquistato il pubblico con la loro capacità di affrontare generi diversi con una maestria vocale senza pari.

Riconoscimenti e Premi

Dopo i primi anni di studio e numerosi concerti locali sotto la direzione di Andrea Figallo, i VoXes hanno raggiunto il successo nazionale esibendosi al “Castell’Alfero Voice Festival 2007” insieme a Roger Treece. Successivamente, sotto la guida di Enrico Miolano e Marco Meriggio, il coro ha partecipato a importanti manifestazioni come “Suoni dal Monviso”, “Garessio Music Fest”, e “Embrun Festival”. Nel 2011, il coro ha vinto il premio per il Programma Musicale di Maggior Interesse al concorso “Solevoci”. Nel 2014, ha ottenuto il “Golden Diploma Level II” e il primo premio nella categoria “Pop, jazz, spiritual, gospel” all’International Chorwettbewerb & Festival di Bad Ischl, in Austria.

Produzioni Discografiche

Nel maggio 2016, i VoXes hanno lanciato il loro primo EP, seguito nel giugno 2017 dall’album “DIECI”. Questo disco è un omaggio alla tradizione italiana del canto, caratterizzato da melodie riconoscibili ovunque nel mondo e dalla calda sonorità della lingua italiana. “DIECI” rappresenta la fierezza del coro, che si distingue per un sound originale e di grande impatto.

Il Direttore Guido Giordana

Guido Giordana, con una passione per la musica scoperta all’età di 10 anni, ha dedicato la sua vita alla vocalità a cappella. Dopo studi approfonditi e collaborazioni con importanti figure del panorama musicale, Guido è diventato il direttore dei VoXes dal 2021. La sua carriera è ricca di esperienze, tra cui la partecipazione a masterclass con illustri maestri e la collaborazione con vari ensemble vocali.

Perché Partecipare?

Non perdere l’opportunità di assistere a un concerto unico nel suo genere. Lasciati coinvolgere dalle melodie e dalle armonie dei VoXes, un viaggio musicale che ti porterà attraverso diversi generi e stili, tutto esclusivamente vocale.

Biglietti e Informazioni

Acquista subito i tuoi biglietti e unisciti a noi per una serata indimenticabile con i VoXes.

Per maggiori dettagli, visita il nostro sito web https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/voxes-a-cappella-ensemble/prenota o contatta 0172/60113

Vieni a scoprire la magia della musica a cappella con i VoXes, dove ogni voce è uno strumento e ogni nota racconta una storia.

Data: 13 giugno – ore 21

Luogo: Auditorium Calvino-Paglieri, Via Garibaldi 5 - Fossano

Direttore: Guido Giordana