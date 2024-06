Katia Manassero (Lega): "Grazie a chi mi ha sostenuto alle urne e in campagna elettorale"

Ha ottenuto 502 voti a livello provinciale. Di questi ben 131 arrivano dal comune di Borgo San Dalmazzo, dove vive e lavora.

Katia Manassero, candidata alle elezioni regionali per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente, ci tiene a ringraziare tutti i suoi sostenitori all'indomani del voto: “Non sono entrata in consiglio, ma sono soddisfatta del mio risultato personale. Ho avuto un grande riscontro durante la campagna elettorale, incontrando e confrontandomi con tante persone”.

Katia Manassero, consigliera comunale di maggioranza e presidente di Zona di Confartigianato, è stata la più votata della coalizione di centrodestra nel comune di Borgo San Dalmazzo: “Ringrazio le borgarine e i borgarini che mi hanno sostenuta. Non soltanto in sede di votazioni ma anche durante tutta la campagna elettorale che per me è stata una bellissima esperienza, piena di emozioni e di amicizie”.

E ora? “Continua il mio impegno all'interno dell'amministrazione comunale e come presidente di Zona di Confartigianato. Sarò sempre più determinata nel mio impegno verso la politica che per me resta una grande passione”.