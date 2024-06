Romana Daniello nuovo sindaco di Viola: "Lavoreremo insieme per il nostro paese"

"Sono molto orgogliosa e soddisfatta di questo risultato, che dimostra la fiducia dei violesi nei confronti del nostro gruppo. Ci impegneremo fin da subito per mettere in campo il programma redatto, lavorando in piena collaborazione con il gruppo di minoranza, per una visione costruttiva e globale per il nostro paese".

Così Romana Daniello, neo sindaco del Comune di Viola, commenta il risultato delle elezioni amministrative 2024 che hanno visto una corsa a due per il municipio.

Candidata con la lista “Insieme per Viola – il nostro paese” è stata scelta con 191 voti favorevoli, pari al 74,90% delle preferenze. Renato Ferrua (“Uniti per Viola – Elezioni 2024”) ha invece raccolto 64 voti (25,10%).



A Viola hanno votato 261 elettori su 367, per un’affluenza generale alle urne del 71,12%. Si segnalano cinque schede nulle e una scheda bianca.

In neretto, in base alle preferenze espresse dagli elettori, riportiamo i candidati che andranno a comporre il consiglio comunale: Lorenzo Galliano (29 voti); Ettore Bozzolo (23 voti); Emilio Gesso (18 voti); Federica Raviolo (16 voti); Roberta Maestro (15 voti); Anna Basso (14 voti); Alessandro Calandri (14 voti); Stefania Abrate (7 voti); Stefano Bagnasco (3 voti); Liliana Peirano (3 voti);