A San Michele Mondovì arriva l'aperitivo in canile

Perché non fare l'aperitivo in canile?

L'associazione GEA è lieta di invitarvi a un appuntamento straordinario in favore dei cani del Canile Rifugio 281: APERICANE!

Segnatevi la data: venerdì 21 Giugno alle ore 19 presso il Canile Rifugio 281 in Via San Paolo 2/a a San Michele Mondovì.

Sarà un'occasione unica per scoprire la realtà del rifugio, voluta e gestita con passione dall'associazione GEA, conoscere gli adorabili ospiti in cerca di casa, e di vivere un'esperienza indimenticabile in compagnia di altri amanti dei cani.