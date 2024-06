Estate in H- Zone ad Alba: nuove proposte di laboratori e progetti gratuiti per bambini e ragazzi

Il Centro Polivalente H-Zone di Alba si anima per l’estate. Il progetto “Giovani Occasioni per Crescere”, realizzato dalla Cooperativa Coesioni Sociali in partenariato con il comune di Alba e finanziato dalla Fondazione Crc tramite il Bando Spazio Giovani, prosegue nei mesi estivi con la proposta di nuovi laboratori e attività gratuiti. Per l’estate 2024 sono in calendario due laboratori rivolti a bambini/e della Scuola Primaria e altrettanti per ragazzi/e della Scuola Secondaria. Per i più piccoli ogni martedì dalle 15 e 30 alle 18 si avvierà un’attività di “Aiuto Compiti” per imparare divertendosi e alleviare la fatica dei “compiti delle vacanze” mentre il sabato sarà attivo, dalle 16 alle 17 e 30, un laboratorio musico-esperienziale per esplorare e conoscere il mondo del suono nelle sue molteplici sfumature.

Rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (11- 19 anni) saranno invece il Laboratorio di Cuoio ogni mercoledì dalle 15 e 30 alle 17 e 30 e il laboratorio di produzione musicale dalle 16 alle 17 e 30 per scoprire le varie fasi che portano alla creazione di un brano musicale con tante sorprese.

I laboratori prenderanno avvio a partire dalla settimana del 17 giugno presso il Centro Polivalente H-Zone in piazzale Beausoleil,1 ad Alba. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Cooperativa Coesioni Sociali al numero 0173366756 o all’indirizzo email progettazione@coesionisociali.it. E’ possibile iscriversi anche tramite QRCODE dal sito web coesionisociali.it.