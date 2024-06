A Beinette torna, per la quarta volta, la rassegna cinofila per cani di tutte le razze

Nel Parco Rifreddo di Beinette si svolgerà domenica 16 giugno la quarta edizione della Rassegna Cinofila, un interessante evento per tutti gli amanti dei cani. La manifestazione è organizzata dal Comitato Intercomunale Colombero con il patrocinio del Comune di Beinette e possono partecipare cani di tutte le razze e anche i meticci o cani fantasia.



La mostra inizia alle ore 8,30 con apertura delle iscrizioni e si sviluppa durante tutta la giornata con i giudizi di razza a partire dalle ore 10,30.



I giudici valuteranno le caratteristiche e la bellezza di ogni cane rispetto allo standard di razza; nel pomeriggio a partire dalle ore 15 i protagonisti saranno i Meticci che sfileranno in passerella e i ragazzi dello Junior Handler; la giornata si concluderà alle 16 con le premiazioni e la scelta del Best in Show cioè del miglior soggetto assoluto tra tutti i cani iscritti alla manifestazione.



Possono partecipare solo soggetti identificati con microchip, iscritti all’anagrafe canina e di età minima di almeno 4 mesi; le classi d’iscrizioni variano a seconda dell’età e sono Baby, Juniores, Giovani, Libera, Veterani, Coppie e Gruppi.



Una categoria particolare è riservata agli “Junior Handler” cioè la possibilità per i bambini di mostrare le loro abilità nella presentazione dei cani; le mostre “speciali” sono riservate a due tra le razze più conosciute ed apprezzate i Pastori Tedeschi e i Rottweiler, ma saranno presenti anche razze molto rare e curiose. Sarà disponibile anche un servizio ristorazione e un’ ampia area camper e parcheggio.



Maggiori informazioni sulla pagina Facebook “Rassegna Cinofila Beinette”