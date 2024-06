Apre Valderia il "paradiso" dei fiori alpini

Sabato 15 giugno riapre Valderia, il giardino botanico del Parco delle Alpi Marittime a Terme di Valdieri.



Un gioiello di natura multicolore, un vero paradiso costellato di fiori alpini. Sul percorso di visita, un passo dopo l'altro, si "sfoglia" il vasto campionario delle principali specie botaniche di quest'angolo di Alpi rappresentato da piante comuni, rare e in alcuni casi endemiche. Tra queste ultime la Viola di Valdieri (Viola valderia) che dà il nome al giardino. Il piccolo fiore fu trovato per la prima volta tra le sassose sponde del Gesso nel 1780 da Carlo Allioni, illustre botanico piemontese.

Dopo oltre due secoli sul luogo del suo ritrovamento, nel 1990, il Parco allestì Valderia. Per questo è l’unico giardino botanico alpino che si possa vantare di ospitare al suo interno il locus classicus di una specie, il modo in cui i botanici chiamano il punto in cui è stata trovata una pianta per la prima volta.

La bella viola non è l'unica perla di questo paradiso di profumi e colori che ospita oltre 500 specie di piante delle Alpi Marittime considerate tra le zone a più elevata biodiversità vegetale d'Europa e "centro principale d'endemismo" della catena alpina, in virtù della presenza di numerose specie ad areale di distribuzione più o meno ristretto.

L'apertura di Valdieri arriva giusto in tempo per accogliere l'uscita di fine corso di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici di cui le Aree Protette Alpi Marittime sono partner. Un'iniziativa della Regione Piemonte che tramite il PNRR ha messo a disposizione dei fondi per realizzare l'iniziativa formativa di 600 ore di cui 250 di attività di stage.

La cura del giardino botanico è affidata a personale del Parco mentre la gestione è in capo alla Cooperativa Montagne del Mare che nel periodo di apertura propone visite guidate e poi laboratori e animazioni per bambini e giovani.



Per i programmi visita questa pagina sul sito www.montagnedelmare.it.

da sabato 15 giugno a domenica 15 settembre con orario 10-18 (ultimo ingresso consigliato per la visita completa: 16.30).5 € (intero); 4 € per minori di 14 anni e maggiori di 70 anni. Gratuito bambini sotto i 6 anni.visite guidate su richiesta e laboratori.Cooperativa Montagne del Mare, 0171 976850 0171 1740052 , (periodi di chiusura del giardino) e info@montagnedelmare.it