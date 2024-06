A Dronero una versione estiva del Festival “Ponte del Dialogo” dedicata alla poesia

Tiziano Fratus. Nato a Bergamo nel 1975, in vent’anni di dedizione alla scrittura, ha pubblicato oltre quaranta titoli, alcuni di poesia, altri di viaggio, due romanzi, storie, fotografie.Tra i suoi libri si ricordano L’Italia è un bosco (Laterza), Ogni albero è un poeta (Mondadori), Manuale del perfetto cercatore di alberi (Feltrinelli), Il bosco è un mondo (Einaudi) e I giganti silenziosi (Bompiani). Ha coniato concetti quali Homo Radix, Silva itinerans e Dendrosofia, dei quali ha scritto in reportage e articoli per quotidiani e periodici – fra cui “La Stampa”, “la Repubblica”, “il manifesto”, “Natural Style” e “La Verità” – e trattato in programmi radiofonici. La sua poesia è stata tradotta in undici lingue e pubblicata in venti paesi. È voce dei grandi alberi per il programma «Geo» di Rai 3 e per la serie di podcast «Radio Arbor – Gli alberi parlano». Le ultime raccolte di “boschi e nature miniati” vanno a comporre un’opera modulare della quale fanno parte l’antologia Poesie creaturali (Libreria della Natura, 2019), La silloge I corpi cavi (nel volume Interrestràre, Lindau, 2019), il quaderno Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca, 2020), i testi presenti in Alberi millenari d’Italia e Alberodonti d’Italia (Idee Feltrinelli / Gribaudo, 2021 e 2024) e in Sutra degli alberi (Piano B Edizioni); nel 2023 è uscito Agreste, silvario in versi e radici (Piano B). Cento boschi miniati sono raccolti in Silvarium (Studio Homo Radix, 2024).