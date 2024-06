Questa sera a Mondovì c’è il Teenagedreamparty

Si passa da «California» dei Phantom Planet (colonna sonora della serie televisiva The O.c.) a «L’amore», singolo d’esordio dei Sonohra. E ancora: brani di Shakira, Eminem, Red Hot Chili Pepper, Katy Perry con il suo brano «Teenage Dream» (potrebbe essere la colonna sonora stessa del party N.d.R.) e molti altri.

Senza dimenticare quello che è poi il motto della serata: «quella festa in cui tutti ad un certo punto iniziano a cantare le canzoni di high school musical».

Questa sera a Mondovì si alza il sipario sul “Teenagedreamparty” in piazza d’Armi per il Festival Movì. Sul palco non saranno presenti i veri artisti a cantare. Le canzoni vengono riprodotte e insieme vengono proiettati i video ufficiali dei brani con tanto di karaoke.

Sul palco il team del party ricrea la scena del film o della serie tv da cui è tratta la canzone, come ad esempio il salto di Baby in Dirty Dancing durante il brano «The time of my life» di Bill Medley e Jennifer Warnes.

Come arrivare

Navette dalle 19 in avanti da piazza della Repubblica e funicolare.

Lasciare l’automobile in piazza della Repubblica – piazza Unità d’Italia. Da piazza della Repubblica prendere la navetta (dalle 19) o utilizzare la funicolare raggiungere Piazza d’Armi.

Costo navette e funicolare: online 3 euro andata e ritorno in loco (chiosco piazza della Repubblica o biglietteria Funicolare) 5 euro

Per chi arriva in treno è possibile raggiungere la stazione di valle della funicolare e piazza della Repubblica in 15 minuti a piedi circa.