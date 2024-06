Arredare una Casa di Tendenza: il Design di Poliform

L'arredamento di design non viene più considerato una questione di apparenza, ma come un vero e proprio modo di vivere. Si assiste oggigiorno a una crescente consapevolezza sull'importanza di vivere in ambienti ben progettati, capaci di coniugare funzionalità, sostenibilità e anche appagamento visivo.

Questo cambiamento è in gran parte alimentato dalle evoluzioni tecnologiche, consentendo l'integrazione di soluzioni intelligenti a livelli di personalizzazione senza precedenti. Inoltre, si preferisce investire di più in prodotti di alta qualità, realizzati con materiali resistenti e tecniche avanzate, pensati per accompagnare chi li possiede nell'arco della vita.

Questo atteggiamento riflette una maggiore attenzione alla sostenibilità e un rifiuto dei materiali scadenti e elementi standardizzati, destinati a rovinarsi rapidamente. Tra i marchi che sono riusciti a imporsi con più successo nel panorama mondiale dell'arredamento di design di alta qualità spicca l'azienda Poliform, con elementi di arredo ricercati e di livello elevato.

L'Importanza delle Radici Artigianali

La storia di Poliform ha inizio nel 1942 grazie all'intraprendenza delle famiglie Spinelli e Anziani, che insieme danno vita a un'impresa artigianale a Inverigo, un comune di neanche diecimila abitanti della provincia di Como.

I cugini Alberto Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni Anzani vedono nella piccola bottega il futuro di un impresa e, nel 1970, fondano ufficialmente Poliform. La scelta del nuovo nome segna il passaggio dall'attività familiare a un'industria moderna, aperta all'evoluzione e al mercato internazionale.

In appena cinquant'anni, Poliform diventa ambasciatore del design made in Italy in tutto il mondo, fino a ricevere nel 2018 il prestigioso premio Compasso d'Oro ADI alla carriera.

Quando il Design è Veicolo di Valori

Affidarsi a un marchio dello spessore di Poliform implica compiere una scelta mossa non solo dal gusto estetico, ma anche dal riconoscimento dei principi che vengono promossi dall'azienda. Oltre alla ricercatezza stilistica, Poliform sostiene dichiaratamente una serie di valori fondamentali, sulla base dei quali si conducono le scelte aziendali:

Qualità: Dietro a ogni articolo c'è una ricerca intensa di materie prime che garantiscano prestazioni impeccabili e che siano dotate di caratteristiche uniche. L'impegno incrollabile verso una selezione accurata di materiali mira a offrire prodotti di design dalla qualità indiscutibile, che siano progettati per durare nel tempo.

Dietro a ogni articolo c'è una ricerca intensa di materie prime che garantiscano e che siano dotate di caratteristiche uniche. L'impegno incrollabile verso una selezione accurata di materiali mira a offrire prodotti di design dalla qualità indiscutibile, che siano progettati per durare nel tempo. Innovazione: Il rapido progresso delle nuove tecnologie comporta la necessità di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime sperimentazioni. Poliform investe nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia, con cui poter migliorare la vita quotidiana e soddisfare le esigenze pratiche.

Il rapido progresso delle comporta la necessità di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime sperimentazioni. Poliform investe nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia, con cui poter migliorare la vita quotidiana e soddisfare le esigenze pratiche. Sostenibilità: Nella filosofia aziendale molta attenzione viene prestata alla questione ecologica, riconoscendo l'importanza di lasciare un mondo sicuro e vivibile per le generazioni successive. La riduzione dell' impatto ambientale avviene in Poliform grazie all'uso di materiali ecocompatibili e alla promozione di processi produttivi responsabili.

Nella filosofia aziendale molta attenzione viene prestata alla questione ecologica, riconoscendo l'importanza di lasciare un mondo sicuro e vivibile per le generazioni successive. La riduzione dell' avviene in Poliform grazie all'uso di materiali ecocompatibili e alla promozione di processi produttivi responsabili. Personalizzazione: Chi sceglie Poliform sceglie di vivere in spazi abitativi irripetibili, non conformi e personali, che siano l'esatto riflesso della personalità e dello stile di vita. Arredare casa con Poliform è come farsi cucire addosso un abito su misura, scegliendo le caratteristiche più vicine alle proprie preferenze.

Come Arredare una Casa con Poliform: Esplora il Catalogo

Il catalogo di Poliform, vasto ed eterogeneo, comprende un'ampia serie di collezioni e di prodotti in grado di arredare ogni tipologia di spazio indoor e outdoor. Ogni linea è studiata per esaudire i bisogni di chi cerca non solo funzionalità, ma anche stile e raffinatezza, attraverso le competenze di designer con esperienze mondiali e pluridecennali. Ciascuna area del proprio living può essere trasformata con i mobili Poliform in maniera originale e inattesa.

Sistemi giorno: Il soggiorno è la stanza di accoglienza per eccellenza, in cui dare una prima impressione di sé e del proprio modo di vivere. Gli ospiti sono introdotti alla casa a partire dai sistemi giorno, che con Poliform possono essere resi uno spazio non soltanto accogliente ma anche funzionale e pratico. Sono numerose le alternative presenti nel loro catalogo, dalle librerie ai divani , passando per i mobili TV e i tavolini . Il lussuoso e tradizionale Wall System, il leggero e moderno Lexington, il minimalista e raffinato Quid sono solo alcuni dei sistemi giorno con cui poter progettare una casa contemporanea, all'insegna dell'esclusività e della qualità premium.

Il soggiorno è la stanza di accoglienza per eccellenza, in cui dare una prima impressione di sé e del proprio modo di vivere. Gli ospiti sono introdotti alla casa a partire dai sistemi giorno, che con Poliform possono essere resi uno spazio non soltanto accogliente ma anche funzionale e pratico. Sono numerose le alternative presenti nel loro catalogo, dalle ai , passando per i e i . Il lussuoso e tradizionale Wall System, il leggero e moderno Lexington, il minimalista e raffinato Quid sono solo alcuni dei sistemi giorno con cui poter progettare una casa contemporanea, all'insegna dell'esclusività e della qualità premium. Cucine: La cucina è l'anima della casa, e Poliform lo sa bene. Si possono ottenere degli spazi di design senza dover porre in secondo piano la praticità e la funzionalità degli arredi. Le cucine Poliform sono infatti progettate per agevolare prima di tutto le attività quotidiane, con proposte altamente tecnologiche, in cui ogni accessorio ricopre un suo compito prestabilito. Tra i modelli di punta si ricordano la cucina Artex , ideale per chi persegue uno stile esclusivo e di classe, la cucina Phoenix , altamente versatile e personalizzabile, la cucina Shape , dall'estetica moderna e innovativa.

La cucina è l'anima della casa, e Poliform lo sa bene. Si possono ottenere degli spazi di design senza dover porre in secondo piano la praticità e la funzionalità degli arredi. Le cucine Poliform sono infatti progettate per agevolare prima di tutto le attività quotidiane, con proposte altamente tecnologiche, in cui ogni accessorio ricopre un suo compito prestabilito. Tra i modelli di punta si ricordano la , ideale per chi persegue uno stile esclusivo e di classe, la , altamente versatile e personalizzabile, la , dall'estetica moderna e innovativa. Zona notte: Creare uno spazio intimo e privato, in cui sentirsi a proprio agio e concedersi al riposo più rasserenante è possibile anche attraverso la giusta selezione di arredi per la propria zona notte. I letti di Poliform sono amati per le loro strutture ergonomiche e per i materiali di alta qualità, con cui si favorisce un sonno rigenerante: Onda, Curve e Rever sono prodotti molto diversi tra loro accomunati da una silhouette distintiva e rigorosa. Poliform è rinomata per i suoi armadi su misura, ritenuti come veri e propri gioielli di design, quali il signorile Senzafine o il più sbarazzino Ubik. Per completare con efficacia e ordine la propria zona notte, Poliform presenta una serie di comodini e cassettiere curate nei minimi particolari, con dettagli smart e accessori indispensabili: i contenitori notte Kelly o Abbinabili infondono finezza alla stanza e rispondono alle richieste del viver quotidiano.

L'artigianalità, l'innovazione e la ricercatezza estetica sono i tre pilastri della realtà italiana Poliform che arreda le case di chi, in tutto il mondo, cura i propri spazi domestici con stile ed eleganza. Si possono acquistare i prodotti Poliform comodamente da casa, sfogliando il catalogo in costante aggiornamento su Tomassini.com, e-commerce italiano accreditato su Trustpilot con un punteggio elevato.