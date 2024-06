Alpifidi ha rinnovato gli organi sociali: Roberto Ganzinelli è vicepresidente

Con le Assemblee separate di Aosta del 22 maggio e di Mondovì del 23 maggio e l’Assemblea Generale tenutasi il 27 maggio 2024 Alpifidi ha rinnovato i propri Organi Sociali; un rinnovo nel segno della continuità.



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scesi da dodici a nove. Nel Consiglio di Amministrazione del 5 giugno u.s. è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Fracasso, commercialista di Aosta; Vice Presidente è stato confermato Ganzinelli Roberto imprenditore di Mondovì; il Consiglio di Amministrazione risulta inoltre composto dagli Amministratori Caruso Andrea, Chiofalo Salvatore, Fiore Davide Valieri Adriano e Villa Gianluca in rappresentanza delle imprese aventi sede nell’area Valle d’Aosta e Piemonte nord e dagli Amministratori Arnulfo Ugo e Chiabrando Pier Felice per l’area Piemonte sud e Liguria.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i 5 membri del Comitato Esecutivo il cui Presidente è stato individuato in Arnulfo Ugo, il Vice Presidente in Caruso Andrea; sono stati chiamati a far parte del Comitato anche gli Amministratori Chiabrando Pier Felice, Fiore Davide e Villa Gianluca.



Le Assemblee dei soci hanno nominato anche il Collegio Sindacale di Alpifidi che risulta composto dal Rag. Marco Girardi quale Presidente del Collegio, dai Sindaci Effettivi dott. Luigi D’Aquino e dott. Baudino Fabrizio e dai Sindaci Supplenti dott. Saivetto Marco e dott. Cortevesio Roberto.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Fracasso ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia concessagli per il prossimo mandato triennale nel quale Alpifidi si pone l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio Valdostano, nella provincia di Cuneo e in Liguria nei quali già opera e di esplorare eventuali nuovi territori nei quali proporre i propri prodotti finanziari direttamente o mediante forme di collaborazione e/o aggregazione con altri soggetti operanti nel settore.