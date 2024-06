"Occhi vigili" nel centro storico di Saluzzo: cinque nuovi strumenti di videosorveglianza

Telecamera in piazza Castello a Saluzzo per il monitoraggio dell'accesso veicolare nel centro storico

Sono cinque le nuove telecamere posizionate a Saluzzo, a controllo di tutto il centro storico. Sono in grado di leggere le targhe e trasmetterle al data base della centrale della Polizia locale per il controllo degli accessi nella Ztl.

Dopo il periodo di sperimentazione, entreranno a pieno regime in funzione per monitorare tutto il centro storico. Delle cinque una è stata posizionata sulla tettoia di piazza Castello per controllare l’ingresso in salita al Castello, dove il "fittone a scomparsa" azionato attraverso un meccanismo di comando dai residenti, non sarà più in funzione, una volta operativa la telecamera.

La seconda è davanti al municipio e guarda in direzione del centro storico.

“Si tratta di dispositivi di nuova tecnologia che sanno coniugare il valore della sicurezza e quello della privacy nel rispetto delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale” sottolinea il comandante del corpo di Polizia locale Fulvio Senestro.

Il Comune di Saluzzo per la videosorveglianza e il monitoraggio del centro storico ha fatto un investimento complessivo di 80 mila euro e con le 5 nuove telecamere porta a 224 i dispositivi di sicurezza in città.