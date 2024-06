A Brondello definita la nuova giunta e gli incarichidi chi affiancherà il sindaco Radosta

Il neo sindaco di Brondello Paolo Radosta, dopo la vittoria alle ultime elezioni comunali, ha definito nella giornata di 16, a seguito di una riunione allargata di tutta la sua lista nella sala consiliare del Comune, la nuova giunta comunale.

Maurizio Maero è il nuovo vice sindaco, con le deleghe a urbanistica, edilizia, programmazione del territorio, trasporti, lavori pubblici, cimitero, patrimonio boschivo.

Assessore comunale Melchiorre Chiaffredo Arnaudo, cui andranno le deleghe a servizi sociali, igiene, sportello socio sanitario, coesione sociale e territoriale, agricoltura, artigianato, terzo settore.

Sarà Capogruppo di Maggioranza, con partecipazione alla Giunta, Gemma Garnero che avrà deleghe alla parità di genere, lavoro, cooperazione, tutela animali, borgate.

Previsti poi incarichi anche i consiglieri comunali di maggioranza: per Giulio Corrado la rappresentanza nell'Unione Montana dei Comuni del Monviso e la delega al commercio; per Annarita Maero la rappresentanza nel BIM del Po e la delega al Carnevale ed al volontariato; per Marco Alesso delega a sport e politiche giovanili e della famiglia; per Francesco Maero ai rapporti con la Pro Loco ed con le associazioni ed agli eventi.

Saranno mantenute dal sindaco le delega al bilancio, alla cultura ed ai beni culturali, musei, turismo, promozione culturale e pubblica istruzione, valorizzazione del territorio, rapporti con gli enti e tutela delle tradizioni.

“Siamo contenti della sua composizione che è stata determinata, sostanzialmente, dall’applicazione di alcuni criteri: il rispetto della volontà degli elettori e delle loro preferenze espresse, l’esperienza e la competenza e infine la disponibilità del tempo perché per fare bene bisogna dedicare tempo. Abbiamo voluto coinvolgere tutta la squadra che ha partecipato alla tornata elettorale.

Oltre ai consiglieri ed alla giunta, avranno operatività attiva anche Martina Olga Borghi, che sarà responsabile del previsto Ufficio Bandi (che sarà predisposto in breve), Franca Bertone, che sarà referente dello "sportello al cittadino" e Michele Bianco, che presterà opera di volontario coadiuvante i lavori di cantoneria. Vogliamo dare una svolta e c'è spazio per tutti”, ha affermato il sindaco Radosta, che in questi giorni ha iniziato il suo mandato amministrativo con i primi incontri operativi assieme al segretario generale e ai dirigenti di area.

"Ora ci concentreremo su una serie di attività, riorganizzeremo la macchina comunale e gestiremo l’estate dal punto di vista degli eventi e delle attività. Siamo già attivi, ed a tempo di record abbiamo lanciato le "Notti Magiche", che in collaborazione con Pro Loco e pizzeria La Bufalona, permettono ai nostri cittadini di godersi delle divertenti serate tifando assieme la nazionale di calcio impegnata agli Europei. Ereditiamo alcune criticità, come la situazione della gestione della trinciatura. Stiamo già provvedendo a riparare il trattore comunale per poter operare in sicurezza, riorganizzando il servizio.

A breve incontreremo i rappresentanti di Regione e Provincia ed esporremo anche a loro i nostri obiettivi per un nuovo inizio da scrivere a Brondello”.