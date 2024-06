Cuneo: brillante risultato di Nicolò Bertano e Gabriele Viada

Il duo chitarra fisarmonica formato da Nicolò Bertano e Gabriele Viada si aggiudica il primo premio assoluto al 21° International Altamira Guitar Competition di Gorizia cat. V musica da camera, che si è svolto il 1 giugno 2024.

Nicolò Bertano e Gabriele Viada, entrambi diciannovenni, si sono aggiudicati il Primo Premio e una borsa di studio in denaro nella categoria 5 “musica da camera”

Il Duo Chitarra e Fisarmonica ha proposto musiche composte da M.M.Ponce e T.Gubitsch distinguendosi con un’esecuzione dalla tecnica brillante e il gusto raffinato.

Il Concorso si è svolto presso il Palazzo de Grazia in via Oberdan 15 con la presenza di numerosi chitarristi provenienti dal nord Europa.

Nicolò Bertano, chitarrista, allievo del maestro G.Bandini al Conservatorio “Boccherini” di Lucca risulta vincitore in numerosi concorsi nazionali e internazionali e nel luglio del 2023 viene premiato dal Conservatorio “Ghedini” di Cuneo con una borsa di studio per essersi distinto come miglior musicista dei licei musicali della provincia. Ha frequentato Masterclass con alcuni importanti Maestri, quali Andrea De Vitis, Anabel Montesinos, Giulia Ballaré, Emanuele Buono, Davide Giovanni Tomasi, Julia Trintschuk…

Gabriele Viada, fisarmonicista, studia al Conservatoire de la Vallé D’Aoste sotto la guida del maestro Ghibaudo. Ha esordito all’età di quattordici anni vincendo diversi concorsi nazionali e internazionali. Si è formato inoltre con Maestri di fama internazionale: Alexander Selivanov, Giorgio Dellarole, Federica Righini, Vincenzo Totaro.