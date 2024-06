A Savigliano una ricca estate alla ludoteca comunale

È un'estate ricca e fatta di tante attività quella che sta vivendo la ludoteca “La casa sull'albero” – Centro famiglie di via Mutuo Soccorso.

Un'estate cominciata in questi giorni, con la “Cena del villaggio”, appuntamento conclusivo del progetto al femminile “Profumo di spezie”, che usa la cucina come pretesto per abbattere barriere linguistiche e culturali. L'iniziativa ha visto coinvolte 150 persone da 20 Paesi del mondo, in un mix di culture, colori e di persone non solo di Savigliano, ma provenienti anche da Saluzzo, Piasco, Busca, Marene, Torino, Carmagnola e Cuneo.

"Si è trattato di un momento di condivisione e di mobilitazione della comunità molto bello – spiegano dalla Ludoteca –. Uno dei tanti momenti di collaborazione tra enti diversi, in particolare tra noi de “La casa sull'albero” e l'Associazione Fuma che 'nduma, con cui quest'anno si è instaurata una collaborazione particolare essendo diventati nostri "vicini di casa" con il loro tendone".

“Piatto forte” del periodo estivo è come sempre la ludoteca itinerante e le sue tante uscite sul territorio. Dopo i primi appuntamenti andati in scena a Levaldigi, si prosegue il 19 e 26 giugno in frazione Cavallotta, il 3 e 10 luglio in Borgo Marene e il 17 e 24 luglio in via del Pascolo. La fascia è quella pomeridiana, dalle 16.30 alle 19.

Per il mese di luglio sono previste invece tre settimane gratuite ed intensive, per bambini dagli 8 ai 13 anni, presso il parco della Lentezza.

I primi quindici giorni si terrà il “Campus Gaia”, una settimana di consapevolezza e di scoperta di sé. La terza settimana di luglio arriverà invece il “Campus dei Talenti”: scoperta delle proprie capacità ed attitudini ed esplorazione delle professioni, per favorire l'orientamento precoce e la capacità di fare delle scelte consapevoli (ancora qualche posto disponibile).

Per informazioni: 335.1273890 o 320. 9025486