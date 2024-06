Artefora, la cascina che promuove l'arte a Castiglione Tinella: dal 22 giugno inaugurerà il Summer Fest

Artefora - Centro per l’Arte contemporanea sorge a Castiglione Tinella

Una cascina agricola di fine Ottocento dove un tempo si faceva il vino, dal 2022 è diventata un Centro per l'arte contemporanea in cui si realizzano opere e progetti di condivisione con l'obiettivo di promuovere la cultura attraverso l’organizzazione di progetti in dialogo con la natura circostante.

Si chiama Artefora e sorge a Castiglione Tinella, e da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio sarà il motore dell'Artefora Summer Fest, con l'allestimento di una mostra che vedrà la partecipazione di dodici artisti: Daniele Aletti, Maura Banfo, Silvia Beccaria, Angelo Bellobono, Ivana Boris, Davide Maria Coltro, Moira Franco, Giovanni Gaggia, Daniela M. Guggisberg, Pablo Mesa Capella, Ernesto Morales e Laura Viale.

Ognuno presenterà un’opera "site specific" sulla suggestione del concetto di tensione fra identità e trasformazione che caratterizza il contesto paesaggistico circostante.

"La collina sale sempre", il titolo che ispira la rassegna e che evoca un sentimento di ascesa e trasformazione, è un omaggio a Cesare Pavese e è tratto da “La luna e i falò”, come tema conduttore e chiave interpretativa del progetto.

La struttura espositiva è infatti interamente affacciata sulle colline delle Langhe che corrono lungo la Valle Bera, le stesse colline custodi di memorie antiche e racconti senza tempo che durante gli scorsi decenni hanno visto cambiare vegetazione e colture, come è accaduto nella rigenerazione della cascina di Artefora, dove un tempo si produceva vino e oggi si producono relazioni e si seminano nuovi sistemi di fruizione dell’Arte, mantenendo comunque intatto lo spirito che ha segnato e costruito la sua storia.

La mostra verrà accompagnata da un catalogo che inaugurerà la collana editoriale dei “Quaderni di Artefora”. Il progetto è coordinato da Marzia Capannolo e patrocinato dal Comune di Castiglione Tinella, dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato e dalla Fondazione Cesare Pavese.

Per informazioni e contatti: www.artefora.com | info@artefora.com