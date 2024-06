Costigliole Saluzzo: lavori di potenziamento della rete idrica in via Bisognetta

La Giunta comunale di Costigliole Saluzzo ha approvato un importante intervento per la realizzazione di una nuova rete dell'acquedotto in Via Bisognetta, per un tratto di circa 750 metri.

L'obiettivo è quello di eliminare definitivamente le frequenti rotture e perdite della rete dell’acquedotto, verificatesi negli ultimi tempi, che hanno richiesto frequenti interventi di ripristino delle condotte, causando gravi disagi per i residenti della zona.

I lavori previsti consistono principalmente negli interventi di sostituzione della rete idrica principale: verrà installata una nuova condotta lungo via Bisognetta e ci sarà la sostituzione della rete idrica secondaria con una nuova condotta in polietilene per una lunghezza di circa 360 metri lungo la strada privata perpendicolare a via Bisognetta.

L’Azienda cuneese dell’Acqua (Acda) che si occuperà di tutti i lavori relativi all’acquedotto ha già acquisito gli accordi necessari con i proprietari di questa strada.

Il nuovo acquedotto, realizzato con materiali moderni e resistenti, metterà fine a queste problematiche e garantirà un servizio idrico efficiente e sicuro.

Saranno quindi rifatti 12 allacciamenti d’utenza per garantire un servizio più affidabile e duraturo. Verranno posizionate 7 saracinesche con funzione di rompitratta e 3 idranti sottosuolo per migliorare la gestione della rete idrica.

L'intervento per la realizzazione del nuovo acquedotto è previsto per l’estate e non si limiterà alla sostituzione della rete idrica.

A causa dei frequenti scavi per le riparazioni delle tubature obsolete e del passaggio di mezzi pesanti, il manto stradale di via Bisognetta si trova in pessime condizioni. Per questo motivo, è previsto anche il rifacimento completo della pavimentazione, con la creazione di una nuova strada asfaltata più sicura per tutti gli utenti.