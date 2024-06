Venerdì 21 giugno riapre il rifugio Ceresole di Boves. A tutti gli amanti del trekking e della natura quindi non resta che prenotarsi per poter trascorrere giornate all’insegna del benessere immersi tra meraviglie naturalistiche e selvagge della Bisalta senza rinunciare alla comodità.

Il rifugio situato sotto l’omonimo passo è stato realizzato nel 2008 dal Comune di Boves con il contributo del GAL, nel progetto Leader Plus.

Il rifugio dispone di otto posti letto che potranno essere usati promiscuamente da più fruitori per un massimo di quattro notti consecutive.

La prenotazione non garantisce l’uso esclusivo (fino al raggiungimento di otto persone).

Il Rifugio è dotato di corrente elettrica prodotta da impianto fotovoltaico, acqua corrente (non riscaldata), è completamente attrezzato ed ammobiliato, con cucina dotata di stufa e stoviglie. La legnaia allestita a fianco della struttura consente l’approvvigionamento per il riscaldamento e per cucinare.

Per informazioni, prenotazioni e ritiro chiavi presso il Ristorante di Castellar “da Toju” di Marco Giuliano al numero 0171/380382, tutti i giorni tranne il mercoledì (giorno di chiusura del ristorante). Le tariffe giornaliere ammontano ad € 5,00 per gli adulti ed a € 2,50 per i bambini al di sotto dei 6 anni.