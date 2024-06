A borgata Norat di Dronero la “Passeggiata musicale” dei ragazzi dell’Istituto Musicale

Una giornata bellissima è stata domenica 16 giugno presso la borgata Norat di Roccabruna. Qui, si è tenuta infatti la “Passeggiata musicale”, festa conclusiva dell'anno scolastico del Civico Istituto Musicale "G:Donadio" di Dronero.



Il luogo suggestivo che ha dato i natali nel 1867 al prodigio matematico Giacomo Einaudi è stato “messa a festa" per l’occasione, con pulizia dei sentieri e dei prati, l’apertura della bellissima chiesa e gli addobbi agli angoli delle case.



Numerosi i visitatori, circa una settantina. Per loro domenica è stato un emozionante viaggio di scoperta, iniziato con l’essere accolti dalla musica occitana del gruppo dei violinisti, con il coro di voci bianche, i vocaleight e l'organetto di Michela. Grazie ai volontari dell'associazione “Norat Memoria e Futuro”, hanno poi potuto immergersi nella vita, nelle tradizioni ed in qualche curiosità del Norat, trovando lungo il percorso altri due punti musicali: uno con gli allievi di chitarra e violino, l'altro in chiesa con i vocaleight che hanno proposto dei canti sacri.



I giovani musicisti hanno suonato, inoltre, anche nei giardini e cortili che i proprietari delle case hanno gentilmente messo a disposizione. La passeggiata si è poi conclusa in chiesa con un momento musicale che ha visto protagonisti tutti i musicisti, seguito da un rinfresco sul piazzale con leccornie varie e qualche ballo.



“Termina così un altro anno impegnativo e davvero importante - dice la direttrice dell’Istituto Musicale Rosmerie Braendle - . Ringrazio tutti i docenti per la loro preparazione e bravura, perché quello che portiamo avanti non è soltanto dare la possibilità di coltivare la passione per uno strumento, ma di formarsi al meglio. E ringrazio i ragazzi, per il loro impegno e per essere portatori così di musica, un messaggio meraviglioso ed universale. Chi sceglie questa strada sa di fare ogni giorno un po’ una rivoluzione! Ringrazio il Comune, l’associazione Norat Memoria e Futuro e tutti questi che hanno reso possibile questa importante giornata”.



Ad essere presente per l’occasione il sindaco neoeletto di Roccabruna Livio Acchiardi con l’assessore Pier Angelo Olagnero. La “Passeggiata musicale” è stata possibile grazie alla collaborazione tra Comune, nell’impegno del sindaco uscente Marco Arneodo, Istituto Musicale di Dronero, Pro Loco di Roccabruna, associazione “Norat Memoria e Futuro”, e abitanti della borgata.