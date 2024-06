Cherasco: ecco la Giunta di Claudio Bogetti

Claudio Bogetti, eletto sindaco di Cherasco dopo le consultazioni dell’8 e 9 giugno scorso, ha nominato la Giunta e i suoi collaboratori per il prossimo quinquennio.

Umberto Ferrondi è vicesindaco con delega alle attività produttive, al turismo ed eventi, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e ai servizi ecologici.

Le altre deleghe di Giunta sono assegnate a tre donne: Elisa Bottero è assessore al bilancio, tributi, servizi pubblici in concessione e patrimonio; Agnese Dogliani assessore alle politiche sociali, polizia locale, agricoltura, servizi cimiteriali; Stefania Allasia assessore all’istruzione, rapporti con le associazioni e gemellaggi.

Il Sindaco ha mantenuto a sé le deleghe per affari istituzionali, urbanistica, lavori pubblici, personale e protezione civile.

Questi inoltre i consiglieri delegati: Alessandro Bollano con delega alle politiche giovanili, ambiente e sanità; Mara Degiorgis con delega alla cultura e al monitoraggio del programma amministrativo; Matteo Costamagna con delega allo sport e alla gestione degli impianti sportivi; Livio Olivero con delega alla manutenzione delle infrastrutture delle frazioni di Oltrestura.

"Abbiamo la squadra per essere operativi in città. – dichiara Bogetti che torna ad essere Sindaco di Cherasco. - L’ho già detto in campagna elettorale e sono fiero di poterlo confermare una volta nominata la Giunta: siamo una grande squadra pronta a lavorare insieme per Cherasco. La Giunta è stata scelta seguendo i criteri delle preferenze, per rispettare il volere cittadino, poi abbiamo voluto garantire la rappresentatività territoriale, il tutto unendo competenze ed esperienza per essere da subito pronti a lavorare. Sarà una Giunta esperta ed equilibrata, - sottolinea Bogetti - sarà Umberto Ferrondi a farmi da Vicesindaco, le conferme di Elisa Bottero e Agnese Dogliani e infine l’aggiunta di Stefania Allasia. Una Giunta dalla forte rappresentanza di genere e anche un’ottima distribuzione tra Capoluogo e Oltrestura. Inoltre per rimarcare ancora una volta la qualità della nostra squadra, abbiamo deciso di puntare molto anche sui Consiglieri eletti, conferendo loro deleghe importanti. Siamo stati un grande gruppo e vogliamo conservare questo spirito di condivisione che può essere la vera marcia in più dei prossimi cinque anni. - Ha infine concluso Bogetti - Dopo questa campagna elettorale dura, il primo compito mio e di tutti gli eletti sarà di riunire la Città e il territorio, vorremo avere un rapporto franco, cordiale e costruttivo con l’opposizione, nell’interesse esclusivo della cittadinanza".