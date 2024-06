A Cherasco torna l'appuntamento con la festa della Sibla

Torna l’appuntamento con l’antica festa popolare cheraschese: la Sibla Edizione 2024.

Sono due i giorni di festa, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio: dopo il successo dell’anno scorso si ripete la formula per la domenica che prevede una Passeggiata Enogastronomica per le vie del centro, mentre resta tutto uguale per il lunedì con il tradizionale picnic della Sibla (piazza Giovanni Paolo II).

"L’evento – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – oltre alla valenza enogostronomica, ha soprattutto il pregio di unire il territorio intero in un momento di convivialità e condivisione. Il denominatore comune è lo spirito di collaborazione e il lavorare insieme per la nostra comunità. Voglio ringraziare fin da ora tutte le proloco, le associazioni, i volontari e i dipendenti comunali che parteciperanno alla realizzazione della festa".

La cena della domenica 30 giugno è prevista dalle ore 19.30 alle 21, sarà una passeggiata enogastromica, “Mangiuma”, organizzata in collaborazione con le proloco del territorio cheraschese, con partenza dalla piazza del Comune e l’arrivo nella piazza della Sibla, dopo aver fatto alcune tappe per mangiare i diversi piatti proposti. Dalle ore 21,00 nella Piazza della Sibla il gruppo No Way beat ‘n’ Roll Band allieterà la serata con musica e spettacolo.

Per la cena ecco il programma della passeggiata mangereccia:

Madonnina: Proloco San Bartolomeo - Sòma d'aj

Mezzaluna Bastioni: Proloco Cappellazzo - Prosciutto in gelatina

Castello - Viale Alberato: Proloco Bricco - Patate e Robiola Cherasco De.Co.

Area verde Via della Sibla: Proloco Veglia - Insalata giardiniera

Piazza della Sibla: Proloco Roreto - Raviole burro e salvia

Piazza della Sibla: Associazione Cherasco Eventi – Arancini di lumache

Piazza della Sibla: Associazione La Rana di Roreto – Crostata e biscotti “ranocchio di Roreto”

Menù adulti 20 Euro; vino 2 € al bicchiere.

Menù bimbi 10 Euro (raviole al burro, bistecca e patatine, dolce +acqua).

Prenotazioni preferibilmente entro venerdì 28 giugno al numero telefonico 0172.427050; è anche possibile acquistare il menù in anticipo presso l’ufficio turistico, da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno (aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30).

Immutata è rimasta la formula del lunedì 1 luglio con il tradizionale PIC-NIC della Sibla (dalle ore 19.30 in piazza Giovanni Paolo II) con posti a sedere prenotati e assegnati e le penne della Sibla offerte a tutti i partecipanti. A seguire tutti a ballare e divertirsi con il Dj Set by TUTTAFUFFA.

Per entrambe le serate in piazza della Sibla ci sarà il servizio bar.