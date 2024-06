Roburent, Paolo Manera si dimette da presidente della Pro loco San Giacomo

Tuttavia, negli anni, la pro loco ha subito il furto di diversi beni di sua proprietà, depositati nell’edificio Polifunzionale di San Giacomo di Roburent. In particolare: n. 7 tavoli e n. 12 panche in legno; circa n. 100 sedie in plastica bianca; n. 5 gazebo; n. 2 fuochi per cucinare; striscioni; panchine; una cassa audio; cavi elettrici; faretti di illuminazione; documenti archivio storico manifesti pro loco e documenti archivio attività amministrativa pro loco. Tali eventi sono stati

Di concerto con le altre due pro loco presenti sul territorio si è partecipato ad un bando per ottenere fondi utili ad acquistare n. 4 gazebo. Sono anche state realizzate n. 23 panchine in legno, ancora oggi utilizzate in paese, implementate e ripristinate le luminarie natalizie.

L’attività dell’associazione è stata portata avanti seguendo il principio ormai consolidato della non concorrenza alle attività commerciali presenti sul territorio. Per tale motivo non sono mai stati organizzati eventi gastronomici e culinari di somministrazione per reperire i fondi necessari all’attività dell’associazione. Tuttavia, questa scelta ha limitato fortemente la capacità di azione e ha determinato il reperimento di fondi tramite finanziamenti pubblici e privati e tesseramenti soci.

In qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione Pro Loco San Giacomo di Roburent nel periodo dal 2014 al 2019, rinnovato dal 2019 sino alla scadenza, si relaziona in ordine all’attività svolta durante il proprio mandato.

prima segnalati e poi, dopo il danneggiamento e il furto delle luci di Natale, denunciati alla locale stazione dei Carabinieri.

Con l’introduzione della normativa “Gabrielli” il sottoscritto ha provveduto a redigere – sempre in forma gratuita - i piani di sicurezza per le attività di intrattenimento svolte dall’associazione, così come ad adeguare l’organizzazione delle Castagnate alle medesime normative in modo da ridurre i rischi per il pubblico legati alla presenza di numerosi focolari per la cottura delle castagne.

Durante il mandato, grazie all’aiuto di collaboratori e volontari, è stato creato l’evento “Fiera della Montagna” a settembre, la “Bagna Cauda” a novembre; la “Notte Verde” a luglio; 1° “Festa di Primavera” a fine aprile (non realizzata a causa delle condizioni meteo); Pista di Pattinaggio su ghiaccio di concerto con il Comune di Roburent e il Consorzio Idrico San Giacomo; volo vincolato in mongolfiera; mercatini; mercato Crocetta Più; escursioni con guida naturalistica; lezioni di avviamento alla MTB per bambini in forma gratuita; ski test e giornata di perfezionamento con l’atleta nazionale Fabio De Crignis; eventi pasquali e natalizi; mercatini di hobbisti (con esclusione di enogastronomia); circa venti eventi di intrattenimento musicali e culturali ogni anno.

In collaborazione con il Consorzio Idrico San Giacomo è stata acquistata ed installata la Casetta di Babbo Natale; rifatto il barbecue al Bosco delle Fate e risulta da ultimare quello per la Roccia dell’Aquila per la cui realizzazione il materiale è già stato fornito dal Consorzio.

Tutti gli eventi sono stati ampiamente pubblicizzati su testate giornalistiche, anche liguri, social- media e televisioni locali, a spese della pro loco.

La pro loco ha sempre cooperato con le attività commerciali nell’organizzazione degli eventi privati, supportandole economicamente nel pagamento della tassa SIAE. Purtroppo a causa della chiusura di alcune attività la pro loco non ha ottenuto il rimborso di quanto anticipato e ha dovuto far fronte alle spese con fondi propri (per migliaia di Euro).

Nei periodi più critici della pandemia da COVID-19, in qualità di Presidente, mi sono occupato personalmente, a titolo gratuito, della disinfezione dei giardinetti e delle aree pubbliche presenti di fronte alle attività commerciali.

Con regolarità si è provveduto alla pulizia dei sentieri (Bosco delle Fate e Roccia dell’Aquila), dei rifiuti dai giardinetti, della manutenzione di recinzioni e manufatti comunali, dell riposizionamento delle paline indicative dei sentieri.

Il conto corrente della Pro Loco San Giacomo, in essere presso la C.R. Asti, è sempre risultato in attivo. Attualmente l’Associazione deve ottenere da parte del Comune di Roburent il pagamento delle spese già deliberate a favore della Pro loco e relative: