Sealana, 5 milioni di dollari raccolti e 5 giorni alla chiusura della presale

Le meme coin di Solana sono esplose nel corso del 2024, con token come BONK, dogwifhat e Bookofmeme che hanno goduto di notevoli aumenti.

Questo fino a giugno, quando il mercato delle criptovalute è entrato in una nuova fase ribassista, a seguito della mancata crescita post-halving del Bitcoin.

BONK è in ribasso del 24% da sette giorni, con un valore sceso dagli 0,000030 dollari fino agli 0,000021 dollari. Dogwifhat è scesa del 23% nell’ultima settimana, crollando dai 2,75 dollari fino ai 2,07 dollari. Anche Book of Meme non ha resistito alla fase ribassista, scendendo del 14% fino a un valore di 0,0082 dollari dagli 0,015 dollari di fine maggio.

Tuttavia, gli sviluppatori continuano a puntare su Solana per la creazione di Dapp e token, in quanto la blockchain si rivela più flessibile rispetto a Ethereum, con transazioni molto più economiche.

Di conseguenza, l’entusiasmo dei trader per i token di Solana è ancora alto, specialmente per quelli ancora in fase di presale che possono avere una crescita al lancio.

Tra questi troviamo Sealana che in presale ha raccolto più di 5 milioni di dollari. Secondo il sito ufficiale, manca solo una settimana al termine della raccolta fondi, a cui seguirà il listing del token SEAL su DEX e CEX.

Una meme coin da 10x

Sealana è una meme coin di stampo classico, quindi senza alcuna utilità reale. Dato che il sito ufficiale non presenta roadmap, tokenomics o tantomeno un whitepaper è difficile sapere se il team di sviluppo aggiungerà funzionalità dopo il lancio.

Il successo della presale infatti si basa sull’hype per le meme coin di Solana e per l’attività svolta sui social per promuovere il token SEAL.

Utilizzando una mascotte disegnata nello stile della serie animata South Park, Sealana prende in giro sia i trader degen, sia l’eccessivo patriottismo tipico dei repubblicani seguaci di Donald Trump.

Lo stile irriverente di Sealana ha riscosso un notevole successo tra i trader amanti di questo genere di token. L’entusiasmo per la presale del token SEAL ha portato alcuni analisti e influencer a formulare previsioni rialziste. In un suo video dedicato alle migliori meme coin da comprare, Jacob Crypto Bury ha dichiarato che Sealana potrebbe garantire guadagni del 10x ai suoi trader.

La strategia di marketing

Gli ottimi risultati della presale di Sealana dipendono anche dalla strategia di marketing iniziale. Quando la presale è stata lanciata, era possibile comprare 6.900 SEAL con un singolo SOL, collegando al sito ufficiale un wallet compatibile con Solana.

In seguito, il è stato effettuato il bridging tra Solana ed Ethereum, permettendo ai trader di utilizzare ETH, USDT e carta di credito per l’acquisto, estendendo la compatibilità a Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Il valore del token SEAL in presale è stato fissato a 0,022 dollari.

Trattandosi di una meme coin senza alcuna utilità, il team di Solana punterà al 100% sulla costruzione di una community solida, in grado di mantenere il token rilevante sul mercato a lungo termine.

Previsioni su Sealana

Sealana verrà lanciata in un mercato che al momento sta attraversando una fase ribassista. Tuttavia, alcune previsioni rialziste vedono il Bitcoin tornare a crescere durante l’estate, spingendo il valore delle altcoin.

In questo caso la meme coin SEAL potrebbe arrivare a 0,05 dollari, mantenendosi in positivo fino alla fine del 2024, per poi arrivare a un valore di 0,11 dollari.

Chiaramente, si tratta di previsioni ottimistiche che non tengono conto dell’estrema volatilità del mercato delle criptovalute.

Ad ogni modo, le meme coin di Solana sono comunque riuscite a mantenersi in positivo anche in periodi negativi del mercato, quindi Sealana ha delle buone probabilità di crescere subito dopo il lancio.

