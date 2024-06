A Monterosso l’estate comincia con la Festa del Chiot e la 4^ cena dei giovani dell’alta Valle Grana

Sabato 29 giugno 2024 a partire dalle ore 20, presso l’area del campo sportivo di Monterosso Grana, il Circolo Acli Monterosso organizza la Festa del Chiot e la quarta Cena dei giovani dell’alta Valle Grana.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Monterosso Grana, è ormai diventata un appuntamento fisso per i giovani che abitano in valle Grana, che da qualche anno si danno appuntamento a Monterosso a inizio estate per passare insieme una bella serata in buona compagnia.

Per partecipare alla cena (il cui menù prevede un tris di antipasti, un secondo con contorno e accompagnamento con Gin “Occitan” al costo di 25 euro) è necessario prenotarsi entro martedì 25 giugno telefonando a Monica (338/3020783) o Sara (345/2993100).

La festa, che prende il nome dal noto amaro alpino Chiot, proseguirà con il dj set di Cristiano Mina.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato. L’Acli declina ogni responsabilità per danni a cose, persone e animali.