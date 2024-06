Operatori delle ACLI di Cuneo invitati all’impegno sociale intergenerazionale

Dal 13 al 15 giugno una rappresentanza di quattro aclisti della provincia di Cuneo ha partecipato a Subiaco, presso il monastero di Santa Scolastica, al laboratorio formativo “Generi e Generazioni” organizzato dalla FAP ACLI (Formazione Anziani e Pensionati), dall’IREF (Istituto Ricerche Educative e Formative) e dal GA (Giovani delle ACLI).

Si tratta di uno degli otto laboratori che si terranno in estate nell’antica struttura monacale del Lazio, finalizzati a formare persone preparate a progettare percorsi da calare sui rispettivi territori e dedicati ai temi della nonviolenza e della costruzione di ponti fra generazioni e generi differenti.

Per le ACLI di Cuneo hanno partecipato ai lavori Antonella Simondi (presidente circolo Castelletto di Busca), Marzia Danna (presidente associazione Nativitas aps affiliata ACLI), Francesco Garnero (ufficio sportello segreteria circoli e associazioni) e Silvano Bertaina (giornalista addetto stampa).

I gruppi che hanno seguito i tre intensi giorni di formazione provenivano oltre che dal Piemonte, da Bari, Cagliari, Verona e Caserta per un totale di venti partecipanti, seguiti dai formatori delle ACLI Nazionali Paolo Petracca e Alice Manoni, dal filosofo Daniele Taurino, dallo scrittore Alessandro Orofino e dal fotografo/artista Daniele Cametti.

I progetti in cantiere si svilupperanno nei prossimi mesi e prevederanno il coinvolgimento dei circoli ACLI della provincia di Cuneo.

Hanno dichiarato i partecipanti cuneesi:

“Ringraziamo il presidente provinciale Elio Lingua e il segretario FAP Raffaele Fattoruso per l’opportunità che ci è stata data di arricchire le nostre conoscenze sui temi della nonviolenza e dei rapporti intergenerazionali, in un’ottica di impegno sul territorio sulle vie della pace. Abbiamo imbastito una prima bozza di progetto che porteremo avanti in sintonia e sinergia con la FAP e i circoli ACLI di varie zone della nostra provincia”.