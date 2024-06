Trail notturno a Cossano Belbo tra boschi e vigneti patrimonio Unesco

Si svolgerà sabato 22 giugno, con partenza da Cossano Belbo alle ore 21, la “Moscato d’Asti Night Trail a Coppie”, corsa podistica unica, che si sviluppa su 17 km di sentieri, boschi e vigneti delle Langhe di Cesare Pavese.

La manifestazione cadrà in concomitanza con i 10 anni della dichiarazione dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe quali Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Per gli atleti, oltre al possesso di una lampada frontale funzionante, la condizione ‘sine qua non’ è di partire e arrivare in coppia, sia composta da due partecipanti di sesso maschile, femminile o mista.

Sarà possibile anche partecipare come camminatori, ma in questo caso la partenza è libera dalle ore 20, con una deviazione segnalata a metà percorso, per un totale di 9 km.

Con l’iscrizione si avrà diritto a ricevere un pacco gara contenente il pettorale, usufruire del ristoro durante il percorso e del “Pasta Party” all’arrivo, comprensivo di bevande e dolce.

A disposizione di tutti gli iscritti ci saranno inoltre docce calde, spogliatoi e una assistenza sul percorso oltre ad un'ambulanza con medico nella zona dell’arrivo.

Per i partecipanti che avessero intenzione di usufruire delle strutture ricettive locali, si rimanda ai suggerimenti del sito del Comune di Cossano Belbo (http://www.comune.cossanobelbo.cn.it).

La manifestazione essendo anche una gara competitiva ha ottenuto l’approvazione UISP e Fidal.

Le iscrizioni al costo di 30 € a coppia si possono fare On Line direttamente dal sito https://dynamic-center.it/eventi/moscato-night-trail/ oppure sul posto entro le 20.45.

Per i camminatori l’iscrizione è di 10 €

Per tutte le info:

Pagina web: https://dynamic-center.it/eventi/moscato-night-trail/

Sito: https://dynamic-cen[1]ter.it/

FB: https://www.facebook.com/TrailDelMoscato

Instagram: https://www.instagram.com/traildelmoscato/?hl=it

mail :info@dynamic-center.it cell. 320 1814142 – Graziella