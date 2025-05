Nel fine settimana a Savigliano la mostra "Liberamenti"

Dal 23 al 25 maggio, nell’ambito delle Giornate della Cultura saviglianese, si svolgerà la Mostra del Libro “Liberamenti”, sotto l'Ala Polifunzionale una vasta esposizione ed anche vendita di Libri che parlano di Savigliano o scritti da saviglianesi e molti altri.

Spiccano nel programma lo Slalom Poetico, le Tesi di Laurea di saviglianesi su Savigliano, i Tour Turistici su “Savigliano di Pietra”, il Giro in bici “Alla Madonna di Savigliano” dal Libro “Ciclovie” con sosta e visita al Museo degli exvoto della Sanità e l’arrivo al Giardino/Laghetto della famiglia Canelli.

Presentazioni di Libri degli Autori e un Incontro con l’Editore, nel quale sui svilupperà come presentarsi per aspiranti scrittori. L’Archivio Storico presenterà “A Caccia di Memoria. Come e perché possiamo salvarci dall’Oblio". Gli autori Fiorenzo Panero e Andrea Dematteis con il supporto di Doriano Mandrile presenteranno i loro libri.

Una tre giorni inedita, nella quale gli appassionati di libri o semplici curiosi avranno una vasta possibilità di divertirsi. Non mancherà l’angolo sociale di Area51Lab con il Progetto di Sartoria Artigianale “Casa di Reclusione R. Morandi di Saluzzo.