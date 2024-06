Grande successo a Barge per la premiazione del concorso "Oggi a scuola imparo a Donare"

Grande soddisfazione tra i volontari dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), dell’ADMO Piemonte (Associazione Donatori Midollo Osseo), dell’ADAS/FIDAS (Donatori di Sangue) che hanno visto gremita la sala Geymonat, della biblioteca civica di Barge con la presenza degli studenti, dei genitori e di alcuni nonni per la premiazione del concorso: “Oggi a scuola imparo a Donare”

Dal 1992 il gruppo Aido Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po ha avviato questo progetto di informazione, a cui poi hanno aderito l’ADMO e ADAS/FIDAS, incontrando oltre 8.000 studenti del territorio.

Quest’anno sono stati 247 gli studenti informati degli istituti comprensivi di Bagnolo, Barge, Revello, Sanfront/Paesana, e 65 premiati per gli elaborati presentati.

Ogni anno in Comuni diversi si svolge la premiazione, quest’anno è toccato a Barge.

Bruno Vottero presidente Aido gruppo intercomunale Bagnolo P.te, Barge, Valle Po, spiega: “È un lavoro di informazione a 360 gradi, che unendo le forze ci porta ad un’unica voce di solidarietà: donare in vita sangue, midollo osseo e dopo la morte ancora essere indispensabili agli altri donando gli organi, dando un senso completo all’esistenza.

Iniziamo proprio dai più giovani a informare (classi terze delle secondarie di primo grado) e poi li seguiamo nelle scuole superiori con un altro progetto (porgi una mano qualcuno ha bisogno di te) a livello di ASL CN1 e CN2 col coordinamento del CSV di Cuneo e i vari gruppi Aido, ben 11 della provincia di Cuneo, i Donatori di Midollo Osseo e Donatori sangue (Adas/Fidas, Avis, Gasm) con le testimonianze dei trapiantati di organi e midollo osseo. E poi ancora in alcuni Comuni, in occasione della consegna della costituzione, (Bagnolo, Barge, Envie, Rifreddo, Sanfront, Paesana) saremo presenti per ricordare ai nuovi diciottenni i diritti acquisiti ma anche i doveri di cittadini attivi e solidali”.

Nella serata è stato proiettato un cortometraggio ‘c’hai 5’ molto significativo sulla dialisi, che viene fatta anche da molti giovani, in attesa di un trapianto e sulla necessità di fare molta ricerca in campo medico.

“Abbiamo avuto la gradita presenza del dotto Dario Ferrero che da anni ci segue per gli aspetti medico-scientifici - afferma Vottero - e degli insegnanti che coordinano i ragazzi, le professoresse Maria Cristina Gervasone, Aurora Frencia, Franca Battisti, prof.ssa Stefania Calligaris e Matilde Negro.

Dagli elaborati presentati dai ragazzi abbiamo riscontrato la grande sensibilità e attenzione alle tematiche affrontate con loro nei vari incontri scolastici, pertanto siamo spronati a continuare su questo progetto per il prossimo anno scolastico. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato”.

Di seguito l’elenco dei 65 studenti premiati

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNOLO P.TE – n. 8 studenti

· Tribolo Matteo, classe 3^A (“Dona un organo dona la vita” - disegno)

· Tudora Fabio, classe 3^A (“Io dono tu vivi, scritto in tutte le lingue” - maglietta)

· Fenoglio Andrea, Avalis Daniel, Depetris Enrico, Maurino Nicholas, classe 3^ (“Donando puoi salvare molte vite” - maglietta)

· Fina Greta, Soulier Maddalena, classe 3^B (“Dona e fai del bene” - sacca)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARGE – n. 10 studenti

· Comba Lisa, Vianzino Rachele, Boetti Linda, classe 3^A (“Gente di cuore” - disegno)

· Gontero Fabio, classe 3^C (“Donazione” - disegno)

· Bonadero Alberto Gabriele, classe 3^B (“Il filo rosso che ci lega” - presentazione)

· Rosso Maddalena, classe 3^C (“Sì alla solidarietà” – testo scritto)

· Mussetto Michele Guido, classe 3^B (AIDO - presentazione)

· Bagnis Nicolò, classe 3^C (Incontro con le associazioni dei donatori – testo scritto)

· Gallimberti Samuele, classe 3^D (“Sangue donerai, vite salverai” – testo scritto)

· Cabbia Sofia, classe 3^C (“Donare…questa sì che è vita! – testo scritto”)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI REVELLO – n. 32 studenti

· Brugo Cristina, Chiappero Francesca, Genre Nathalie, Ferro Greta, classe 3^A (“Dona al tuo cuore una nuova vita e ad una nuova vita il tuo cuore” - disegno)

· Ramello Anna, Dagatti Alice, Prizzi Carlotta Giulia, Rubiolo Carlotta Maria, classe 3^A (“Donare tocca il cuore di una persona” - disegno)

· Beltrando Giada, Caldarola Greta, Roggiero Chantal, Giovenale Zoe, classe 3^B (“L’arte vista da un occhio diverso” - disegno)

· Caporgno Erika, Miretti Giulia, Crosetto Micaela, Camosso Aurora, classe 3^B (“Un nuovo cuore donato con amore” - disegno)

· Tronci Manuel, Sottilotta Mathias, Barra Pietro, classe 3^B (“Dono per salvare” - disegno)

· Demaria Martina, Barra Benedetta, Dossetto Pietro, Vernoli Pietro classe 3^B (“Non so per chi dono ma so perché dono” - disegno)

· Marku Fabio, Lacijnej Beatrice, Rinaudo Rachele, Preci Ilary, classe 3^C (“Illumina il sorriso di qualcun altro” - disegno)

· Shi Yue Lin, Ming Fei, Allio Kevin, Vestita Viviana, Ferrero Dylan 3^C(“L’arte la puoi vedere soltanto con gli occhi” - disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT PAESANA SEDE DI PAESANA - n. 5 studenti

· Dao Alice, Allio Lucia, Daniele Giorgia, Marengo Marco, Giacottino Deniel, classe 3^A (“Le donazioni” - disegno)

ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT PAESANA SEDE DI SANFRONT – n. 10 studenti

· Becchio Veronica, classe 3^A (“Una rete di donatori” - disegno)

· Aiassa Giorgia, Contieri Anita, classe 3^A, classe 3^B (“Donare può salvare una vita” - disegno)

· Allio Giulia, Dossetto Carola, Ferrato Chiara, Martino Ilary, Marchetto Veronica, classe 3^B (“I

fiori regalano gioia, un organo donato regala vita” - disegno)

· Borghino Gabriele, Borghino Mattia, classe 3^A (“La velocità della salvezza” - disegno)