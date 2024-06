Domani riapre a pedoni, ciclisti e mezzi a motore l'Alta Via del Sale

Domenica 16 giugno l'assessore di Limone Piemonte Guido Pettavino ha effettuato un sopralluogo lungo l'Alta Via del Sale. I lavori di sgombero neve sono stati completati entro lunedì, poi si è proceduto alla riparazione dei danni provocati dai ruscellamenti.

Come previsto e grazie al duro lavoro dei comuni interessati il percorso sarà riaperto al pubblico domani, sabato 22 giugno.

L’Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese, attraversando a mezzacosta, valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.



Il tracciato, interamente sterrato, collega in quota Limone Piemonte, in Provincia di Cuneo, e Monesi di Triora nella Liguria montana per una lunghezza totale di circa 30 km. Il transito è aperto nei mesi estivi, dopo lo scioglimento delle nevi, ed in autunno a pedoni, ciclisti e mezzi a motore (ad eccezione di alcuni giorni della settimana in cui la Via del Sale è riservata a soli pedoni e ciclisti).

Periodo di apertura 2024

Da sabato 22 giugno sino a domenica 15 settembre con orario 8-20 (ultimo ingresso ore 18).

Da lunedì 16 settembre sino alla chiusura di domenica 20 ottobre con orario 8-18 (ultimo ingresso alle ore 16).

Martedì e giovedì chiuso al traffico motorizzato.

La tariffa di ogni ingresso è di 20 euro per ogni auto e quad, di 15 euro per ogni moto e di 1 euro per le bici e le E-bike. Il ticket di ingresso, di carattere simbolico per le bici, viene richiesto al fine di censire gli ingressi dei cicloturisti per meglio programmare la futura gestione dell’alta via del sale.

Per ulteriori informazioni:

+39.0171.696206

https://altaviadelsale.com

info@cuneoalps.it