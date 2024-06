Calcio: Michele Magliano sulla panchina della Monregale

Interessante novità per la panchina della Monregale nella stagione 24/25.

Il nuovo tecnico sarà infatti Michele Magliano, reduce dall'esperienza sulla panchina del Cuneo Olmo.

Magliano succede a mister Franco Giuliano.

LA NOTA UFFICIALE DELLA MONREGALE CALCIO

Monregale Calcio comunica che Michele Magliano è il nuovo allenatore della Prima squadra. Il neo Mister, che non ha bisogno di presentazioni, è stato la prima scelta della Società e del DG Cavallo per raccogliere il testimone da Mister Giuliano. Una scelta di alto profilo, per continuare il percorso ambizioso e ricco di soddisfazioni di questi anni.