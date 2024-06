Quattro novità nell’offerta sportiva 2024/25 del Csi di Cuneo

Un campionato di calcio a 5 Open maschile “itinerante” e un “Over 40” sui campi di Piovani a Fossano. Ma anche due nuovi campionati nella pallavolo: nascono i tornei riservati alla categoria allievi maschile (arbitrato) per ragazzi nati dal 2009 e successivi e juniores maschile (arbitrato) per ragazzi nati dal 2007 e successivi.

Sono le quattro principali novità proposte dal Csi di Cuneo in vista della stagione sportiva 2024/25 che si concentrerà in 8 discipline sportive e ben 38 diverse categorie.

Confermatissimi i campionati di calcio 5, calcio 7 e calcio 11 per ragazzi e adulti, così come quelli di pallavolo e pallacanestro e di minivolley per i più piccoli. In autunno partiranno i campionati di padel sui campi del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo e con l’avvio del 2025 anche le tappe del campionato provinciale di tennis tavolo.

Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede di via E. Filiberto 6 a Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione.

Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2023/24 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2024/25, senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata. La sede del Csi riaprirà martedì 27 agosto, giorno di inizio iscrizioni del nuovo anno sportivo.

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2024/25 sul sito internet www.csicuneo.it.

Nel calcio a 11 sono confermate la categoria Ragazzi (anni 2011 e successivi), Allievi (2009 e successivi) e Open (2009 e precedenti). Per il calcio a 7 confermato il tradizionale campionato Open maschile Eccellenza nell’area sportiva di Borgo San Dalmazzo (anni 2009 e precedenti) e il campionato autoarbitrato riservato alle categorie Under 8 (2017 e successivi), Under 10 (2015 e successivi) e Under 12 (2013 e successivi).Gli affezionati del calcio a 5 potranno iscriversi a diversi campionati. Tre quelli dedicati alla categoria Open: al tradizionale torneo che si svolge presso il centro sportivo “Torretta” a Madonna dell’Olmo (anni 2009 e precedenti) si aggiungono il campionato “itinerante” (anni 2009 e precedenti), avviato in via sperimentale a inizio 2024 e il nuovissimo torneo riservato agli “Over 40” (anni 1984 e precedenti) sui campi di Piovani-Fossano, con possibilità di inserire in organico due atleti over 30.

In inverno torneranno poi i campionati indoor (con partite in programma dal mese di gennaio 2025) per le categorie Under 8-10-12 (torneo autoarbitrato) e per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores (torneo arbitrato).Conferme e novità anche per la pallavolo che ripropone il torneo autoarbitrato per Under 12 nelle formule femminile e misto (2013 e successivi) e Ragazzi misto (2011 e successivi). Campionato arbitrato invece per la categoria Ragazze (anni 2011 e successivi), Allieve (2009 e successivi), Allievi mista (2009 e successivi), Juniores femminile e mista (2007 e successivi) e Top junior femminile (2003 e successivi). Confermatissimi i campionati delle categorie Open maschile, femminile e mista (2009 e precedenti).

New entry i tornei Allievi maschile arbitrato (anni 2009 e successivi) e Juniores maschile arbitrato (2007 e successivi) con possibilità di inserire nell’organico delle squadre atleti nati nel 2006. Per i più piccoli, previsti campionati autoarbitrati di minivolley per la categoria Under 8 (anni 2017 e successivi) con formula a concentramenti e Under 10 (2015 e successivi)Nella pallacanestro sono invece in programma campionati riservati alla categoria Under 12 (2013 e successivi), Ragazzi (2011 e successivi), Allievi (2009 e successivi), Juniores maschile (2007 e successivi) e Top junior maschile (2003 e successivi). Attesissimo, come sempre, il campionato Open maschile (2009 e precedenti). In seguito al grande successo della stagione appena conclusa, presto arriverà l’offerta confermatissima del campionato di padel, in collaborazione con il Dopo Lavoro Ferroviario di Cuneo. Le partite continueranno a disputarsi presso le strutture del DLF (via Lungostura XXIV Maggio, 2).

Da fine 2024, infine, sarà possibile partecipare al campionato provinciale di tennis tavolo giovanile, con formule e date di apertura iscrizioni che saranno rese note in autunno.