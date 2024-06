A Chiusa Pesio torna il Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto”

Giunto alla 19° edizione, la cerimonia del Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto” si terrà domenica 30 giugno alle ore 10 presso la Sala Incontri “R. Mucciarelli” – Parco Marguareis in Via Sant’Anna, 34 a Chiusa di Pesio.

Il Premio Letterario Nazionale nasce nel 2006 dopo la scomparsa di Alfonso Di Benedetto, scrittore, accademico a cui il Premio Letterario è dedicato. Di Benedetto infatti fu fondatore ed organizzatore sin dai primi anni ‘80 del Premio Letterario Nazionale “Cesare Pavese”, in seguito dedicato anche a Mario Gori, letterato amico del Di Benedetto.

L’evento letterario è divenuto per molti Autori, un appuntamento di grande interesse che, annualmente si rinnova a Chiusa di Pesio, luogo dove si tiene la Cerimonia di Premiazione, portando in paese gente proveniente da tutta Italia.

Il concorso si suddivide in sei sezioni:

A Poesia in lingua italiana a tema libero

B Poesia in vernacolo

C Libro di narrativa

D Libro di poesia

E Racconti e novelle brevi

F Silloge – raccolta di dieci poesie

Viene assegnato inoltre un “Premio speciale della critica” e un premio al “Vincitore assoluto”.

La cerimonia di premiazione è aperta a tutti.

